i Autor: Shutterstock

"dziwne uczucie" w pochwie

Trafiła do szpitala z bólem w miejscu intymnym. Lekarze nie mogli uwierzyć, gdy odkryli przyczynę

W swojej codziennej pracy lekarze niejednokrotnie potrafią być zaskakiwani dolegliwościami, z którymi zgłaszają się do nich pacjenci. Teoretycznie powinni być już oni przyzwyczajeni do nietypowych schorzeń, jednak wciąż zdarzają się sytuacje, po których łapią się z niedowierzania za głowę. Tak właśnie stało się w ostatnim czasie w jednej z klinik w Hondurasie. Pacjentka trafiła tam z męczącym się "dziwnym uczuciem" w pochwie. Gdy lekarze odkryli przyczynę bólu, wprost nie mogli w to uwierzyć!