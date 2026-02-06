Tragedia w Tatrach. Dwóch turystów zginęło pod lawiną

W słowackich Tatrach Wysokich doszło do tragicznej lawiny, która pochłonęła życie dwóch węgierskich turystów.

Mimo szybkiej akcji ratunkowej i prób reanimacji, 37- i 38-letni mężczyźni zmarli na miejscu.

Obowiązywał drugi stopień zagrożenia lawinowego, a warunki pogodowe utrudniały akcję.

Tragiczna lawina w Tatrach Wysokich

Do zdarzenia doszło przed południem pod szczytem Tępej. Słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe otrzymało zgłoszenie o zejściu lawiny i natychmiast rozpoczęło działania ratunkowe. Jak przekazali ratownicy, masy śniegu zerwały się pod ciężarem alpinistów na północno-zachodniej ścianie Tępej. W wyżej położonych partiach Tatr Wysokich, powyżej 1700 metrów nad poziomem morza, obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego w pięciostopniowej skali.

Lawina porwała dwie osoby, które zostały uniesione przez śnieg i spadły około 400 metrów w dół. Obaj mężczyźni zostali następnie zasypani. Mieli przy sobie sprzęt lawinowy, dzięki czemu towarzyszący im koledzy szybko zlokalizowali zasypanych. Niestety, mimo podjętych działań pomoc nie przynosiła oczekiwanych rezultatów.

Akcja ratunkowa po lawinie

Na miejsce ruszyły służby ratunkowe, jednak warunki pogodowe znacząco utrudniały akcję. Z powodu złej aury ratownicy nie mogli użyć śmigłowców, dlatego zdecydowano o dotarciu na miejsce drogą lądową. W działaniach uczestniczyli ratownicy ze straży pożarnej.

Jeszcze przed ich przybyciem udało się wydobyć spod śniegu obie zasypane osoby. Natychmiast rozpoczęto akcję reanimacyjną, jednak obrażenia odniesione przez mężczyzn okazały się zbyt poważne. Ratownicy stwierdzili zgon obu turystów. Sprawą zajmuje się słowacka policja, która wyjaśnia dokładny przebieg i okoliczności tragicznego zdarzenia.

Bliscy pożegnali Krzysztofa, który zginął pod lawiną w Tatrach