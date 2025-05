i Autor: East News łódź ratunkowa

Tragedia

Tragiczna próba przeprawy przez kanał La Manche. Zginęły dwie osoby

Dwie osoby zginęły podczas próby przedostania się z Francji do Wielkiej Brytanii w pontonie. To już kolejna ofiara śmiertelna w tym tygodniu. Jak informuje "The Guardian", liczba nielegalnych przepraw przez kanał La Manche systematycznie rośnie.