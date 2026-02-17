Tragiczne informacje. Polski narciarz zginął w Alpach

Tragedia w Alpach, nie żyje polski narciarz

Polski narciarz był w gronie pięciu osób, które miały zjeżdżać poza trasami w gminie La Grave. Wszyscy zostali porwani przez lawinę. Po przybyciu na miejsce ratownicy wysokogórscy znaleźli dwie osoby z zatrzymanym krążeniem, których nie udało się uratować.

Miejscowa prokuratura poinformowała, że ofiarami są dwaj mężczyźni w wieku powyżej 30 lat. Jeden z nich to obywatel Polski, urodzony w 1987 r., a drugi to Brytyjczyk pochodzący z Polski i zamieszkały w Szwajcarii, urodzony w 1989 r. Francuski przewodnik, który kierował grupą, został przewieziony do szpitala w Grenoble, a dwaj pozostali narciarze, Niemiec i Australijczyk, nie odnieśli obrażeń.

Zagrożenie lawinowe w rejonie La Grave było we wtorek wysokie i wynosiło cztery w skali do pięciu ze względu na opady świeżego śniegu oraz wiatr.

Blisko 30 osób zginęło od początku tego sezonu

W Valloire, w regionie Sabaudii, gdzie ryzyko lawinowe wynosiło pięć, duża lawina porwała kilku turystów, z których jeden zginął, a dwóch doznało obrażeń wielonarządowych. Akcja ratunkowa trwała ponad cztery godziny.

Od początku sezonu w lawinach we Francji zginęło 28 osób, w tym sześć w weekend 10 i 11 stycznia.

Powodzie we Francji (luty 2026) - zobacz zdjęcia:

46

Pustki na stokach narciarskich