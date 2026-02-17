Alarm związany z powodzią we Francji. Tysiące domów bez prądu, ewakuacje mieszkańców

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
PAP.
2026-02-17 18:17

Jak poinformowały we wtorek, 17 lutego lokalne władze, ponad dziewięć tysięcy gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu w związku z powodziami w zachodniej części Francji. Około 1500 osób musiało zostać ewakuowanych. Alarm związany z powodzią ogłoszono w łącznie 12 departamentach.

Alarm powodziowy we Francji

Serwis monitorujący zagrożenie powodziowe Vigicrues przekazał, że w trzech departamentach: Maine i Loary, Żyrondy i Lot oraz Garonny utrzymuje się najwyższy poziom alertu powodziowego - czerwony. Vigicrues ostrzegł, że silne opady utrzymają się we wtorek i w godzinach popołudniowych należy spodziewać się wylewu położonych w północno-zachodniej części kraju dopływów Loary: rzek Loir, Sarthe, Mayenne i Maine. Już teraz w okolicy wiele dróg i gospodarstw jest zalanych.

Na północnym-zachodzie najbardziej zagrożone jest miasto Angers (ok. 160 tys. mieszkańców). Lokalne władze zamknęły parkingi i niektóre przystanki tramwajowe. - Obserwujemy najwyższy poziom wód od 25 lat - ostrzegł mer gminy Angers Christophe Bechu. Mer zaapelował do mieszkańców o zachowanie odpowiedzialności i baczne obserwowanie informacji podawanych przez władze.

Trudna sytuacja panuje także w południowo-zachodniej części Francji, gdzie dochodzi do wylewów rzek Garonny, Adour i Dordogne (w okolicach miasta Bordeaux). Te tereny nawiedziła burza Nils, która według ekspertów wywołała powodzie.

We wtorek i środę łącznie 12 departamentów w całej Francji będzie oznaczonych kolorem pomarańczowym - to drugi najwyższy poziom zagrożenia. Objęte alarmem departamenty to: Charente, Charente-Maritime, Correze, Dordogne, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Landy, Loire-Atlantique, Sarthe, Tarn i Garonna, Wandea i Morbihan.

"Doświadczamy tego, co jest naszą przyszłością"

Agencja AFP, powołując się na naukowców z Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), zwróciła uwagę, że ulewne deszcze będą coraz częstsze i bardziej intensywne ze względu na zmiany klimatu. - Statystycznie doświadczamy tego, co jest naszą przyszłością, czyli wilgotniejszych zim, a co za tym idzie - obfitszych opadów - zaznaczył hydrolog z uniwersytetu w Rennes Pierre Brigode.

Powodzie we Francji (luty 2026)
Galeria zdjęć 46
W Pawłosiowie sytuacja po powodzi wciąż jest bardzo trudna
Co nas czeka?
Klimat. Jak zmieni się nasze życie? Ile mamy czasu? | CO NAS CZEKA? #6 - prof. Szymon Malinowski
Co nas czeka?
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POWÓDŹ
FRANCJA