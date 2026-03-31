Trump chce wycofać się z Iranu i wysłać tam Europę? Przecieki z Białego Domu

WSJ: Trump wpadł na pomysł, by naciskać na Europę w sprawie Ormuz. On chce odpuścić odblokowywanie cieśniny

Wojna na Bliskim Wschodzie trwa już miesiąc, a jej skutki są coraz bardziej odczuwalne na świecie. Niemal wszyscy chcą, by konflikt już się zakończył, ale Izrael nie zamierza odpuścić. A Donald Trump? Jeśli wierzyć doniesieniom „Wall Street Journal”, on nie zamierza wojować w Iranie za wszelką cenę. Wręcz przeciwnie, podobno jest skłonny porzucić bałagan, którego w dużej mierze sam narobił i... zostawić sprzątanie sojusznikom. W tym Europie. Prezydent USA powiedział swoim doradcom, że jest gotowy zakończyć konflikt z Iranem, nawet jeśli cieśnina Ormuz pozostanie w dużej mierze zamknięta. Informację podał właśnie „Wall Street Journal”, powołując się na przedstawicieli administracji. Taki scenariusz oznacza, że Iran nadal kontrolowałby ten kluczowy szlak wodny. Jego pełne odblokowanie byłoby trudne i mogłoby znacznie wydłużyć konflikt. Według ustaleń dziennika operacja otwarcia cieśniny mogłaby potrwać dłużej niż zakładane cztery do sześciu tygodni działań.

Trump na razie woli presję dyplomatyczną od eskalacji, jeśli to nic nie da, zrzuci problem na inne kraje?

Dlatego Trump ma skłaniać się ku zakończeniu obecnej fazy walk po osiągnięciu głównych celów militarnych, którymi są podobno osłabienie irańskiej floty i zdolności rakietowych. Kolejnym krokiem miałaby być presja dyplomatyczna na Teheran, by przywrócił swobodny przepływ statków. Jeśli to nie przyniesie efektu, USA mają naciskać na sojuszników z Europy i regionu Zatoki Perskiej, by zajęli się odblokowaniem cieśniny. Opcje militarne nadal są rozważane, ale na razie nie są priorytetem. Trump ostrzegł też Iran, że w razie braku porozumienia może dojść do ataków na infrastrukturę energetyczną. Cieśnina Ormuz to jeden z najważniejszych szlaków na świecie – przepływa tam około 20 proc. globalnych dostaw ropy.

Exclusive: Trump is weighing a military operation to extract Iran’s uranium, a risky mission that would likely put American forces inside the country for days or longer https://t.co/YvB9vDKrrR— The Wall Street Journal (@WSJ) March 30, 2026

