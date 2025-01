Trump już nie odda władzy? Szokująca zapowiedź. Mówi o trzeciej kadencji

Co się tam dzieje?!

Donald Trump 20 stycznia po czterech latach wrócił na fotel prezydenta USA. W jesiennych wyborach prezydenckich pokonał Kamalę Harris z przewagą, której nie spodziewali się nawet eksperci. Ledwo objął stanowisko, zaczął podpisywać kolejne dekrety. Wydaje się być nie do zatrzymania. Szczególnie, że już myśli o... trzeciej kadencji, choć zgodnie z amerykańską Konstytucją nie jest to możliwe! We wtorek, 28 stycznia, CNN poinformował, że Donald Trump oświadczył, że nie ma "100-procentowej pewności", że nie będzie mógł ubiegać się o trzecią kadencję prezydencką.

Donald Trump chce trzeciej kadencji

"Zebrałem duże kwoty na następną kampanię wyborczą. Zakładam, że nie mogę wykorzystać ich na swoją kampanię, ale nie jestem tego pewien na 100 procent. Nie jestem pewien, czy mogę kandydować ponownie, Mike?" - zwrócił się do przewodniczącego Izby, Mike'a Johnsona podczas dorocznej konferencji republikańskich członków Izby Reprezentantów. PAP przypomina, że nie była to pierwsza aluzja Trumpa jeśli chodzi o możliwość ubiegania się o trzecią kadencję. W ubiegłym tygodniu powiedział bowiem, że największym zaszczytem byłoby dla niego "służyć nie raz, ale dwa lub trzy razy".

Trump spróbuje zmienić konstytucję?

Choć republikański poseł Andy Ogles wezwał do zmiany konstytucji, dzięki czemu Trump mógłby ubiegać się o trzecią kadencję, wprowadzenie takiej reformy byłoby bardzo trudne. Formalne wniesienie poprawki wymaga dwóch trzecich głosów w Izbie Reprezentantów i Senacie, tymczasem Republikanie nie mają wystarczającej liczby miejsc, aby ją przegłosować - przypomina CNN. Serwis zwraca też uwagę, że drugą możliwością jest konwencja konstytucyjna, która jednak odbyła się ostatnio w XVIII wieku. "Żadna z 27 poprawek do Konstytucji Stanów Zjednoczonych nie została zainicjowana przez konwencję konstytucyjną" - przypomina na swojej stronie amerykańskie archiwum państwowe National Archives.