Trump miał grozić Putinowi "uderzeniem w Moskwę"?! Miedwiediew: Waszyngton też zostanie trafiony!

Wspomnienia Trumpa

Były prezydent USA Donald Trump stwierdził, że w przeszłości groził Władimirowi Putinowi. Miał obiecać, że uderzy w Moskwę, jeśli Rosja najedzie na Ukrainę - o domniemanej rozmowie powiedział podczas spotkania z dziennikarzami "The Wall Street Journal". - Władimierze, jeśli pojedziesz na Ukrainę, uderzę cię tak mocno, że nawet nie uwierzysz. Uderzę prosto w sam środek cholernej Moskwy - cytował słowa, które miał wypowiedzieć do prezydenta Rosji. W rozmowie miał też powiedzieć, że nie chce doprowadzić do takich kroków, ponieważ "są przyjaciółmi", ale jeżeli Putin nie odpuści, to nie będzie miał wyboru.

Podobno rosyjski przywódca miał nie dowierzać w słowa byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, jednak ten zapewniał, że podejmie ostateczne kroki, jeżeli Rosja uderzy w Ukrainę. - Powiedziałem: "Mocno cię uderzę i zdejmę ci te kopuły z głowy". Bo wiecie, on mieszka pod kopułami - tłumaczył Trump.

Odpowiedź Miedwiediewa

Wypowiedzi te skomentował były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. - Trumpa poniosło. Czy naprawdę mówił o 'uderzeniu w piep*** Moskwę?' Oczywiście, że nie - napisał w swoich mediach społecznościowych. Były włodarz Kremla stwierdził przy tym, że Trump jedynie pozuje na twardego negocjatora. - Generalnie w negocjacjach jest gładki jak jedwab - stwierdził. - Na takie słowa jest tylko jedna odpowiedź: wasz piep*** Waszyngton też oberwie. Ogólnie rzecz biorąc, nasze stosunki z nim są dość ciepłe - dodał na koniec.

W drugim wpisie na platformie Telegram twierdził natomiast, jakie jego zdaniem powinny być cele rosyjskiej polityki zagranicznej. Za główny z nich... podał rozbicie Stanów Zjednoczonych. - Cel może być tylko jeden: rozpad samych Stanów Zjednoczonych. Lub przynajmniej stworzenie pełnoprawnej przeciwwagi dla Ameryki, tak jak to było w czasach istnienia Związku Radzieckiego i Układu Warszawskiego. I tutaj już widzimy perspektywy nowej równowagi: Szanghajska Organizacja Współpracy, BRICS, inne sojusze regionalne i pełny rozwój stosunków z krajami Globalnego Południa - napisał.

