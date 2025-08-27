Donald Trump powiedział, że nie będzie wojny światowej, za to może być wojna gospodarcza

Wojna na Ukrainie trwa już czwarty rok, do tego dochodzi dramat w Strefie Gazy. Czy to wszystko może doprowadzić nas do eskalacji i rozpętania kolejnej wojny światowej? Zapytano o to niedawno Donalda Trumpa. Stało się tak tuż po tym, jak prezydent USA ogłosił za pośrednictwem Steve'a Witkoffa, że chce zakończyć trzy wojny do końca roku. "Rosja, Ukraina, Iran, Izrael, Hamas - prowadzimy w tym tygodniu spotkania w sprawie rozwiązania każdego z tych trzech konfliktów i mamy nadzieję na ich zakończenie przed końcem roku" - oświadczył Witkoff na posiedzeniu rady gabinetowej. Mówił wprost o tym, o czym nieoficjalnie mówiło się od dawna - że Trump mierzy wysoko i marzy o... Noblu. "Jest jedna rzecz, o której marzę: że komitet noblowski w końcu zda sobie sprawę, że jest pan najlepszym kandydatem na tę nagrodę od początku jej istnienia" - zwrócił się Witkoff do prezydenta USA Donalda Trumpa, na co otaczający go urzędnicy zareagowali oklaskami. A co, jeśli nic z tego nie wyjdzie?

"To będą sankcje, nie będzie wojny światowej. To nie będzie wojna światowa, ale będzie to wojna gospodarcza"

Donald Trump podczas posiedzenia rady gabinetowej został zapytany wprost o to, czy grozi nam konflikt światowy. Prezydent Stanów Zjednoczonych miał na to szybką odpowiedź, przekonując między innymi, że gdyby nie on był teraz w Białym Domu, to globalna wojna mogłaby już trwać. Co dokładnie powiedział? "To będą sankcje, nie będzie wojny światowej. Wiecie co? Według mnie gdybym to nie ja wygrał wybory, Ukraina mogłaby przerodzić się w wojnę światową. To nie będzie wojna światowa, ale będzie to wojna gospodarcza" - przekonywał Trump. Jak dodał, Zełenski „też nie jest całkowicie niewinny”, ale teraz łatwiej się z nim dogadać, bo USA przestały dawać Ukrainie pieniądze. Trumpa spytano też o to, co myśli o słowach Ławrowa odmawiającego Zełenskiemu bycia legalnym przywódcą. "To nie jest ważne, co oni mówią, to wszystko jest gra pozorów, to wszystko bzdury" - nie owijał w bawełnę prezydent USA. Tymczasem negocjacje w sprawie Ukrainy zatrzymały się, gdy po spotkaniach na najwyższym szczeblu Rosjanie zaczęli unikać szczytu z Ukrainą. Wciąż nie wiadomo, czy taki szczyt się odbędzie i kiedy oraz gdzie miałby zostać zorganizowany.

Donald Trump has declared readiness for an “economic war” with Russia if there is no progress in resolving the conflict.The U.S. president stressed he is considering only economic measures, noting: “We don’t want World War Three.” However, he did not rule out pressure on… pic.twitter.com/q4gxNcltY0— NEXTA (@nexta_tv) August 26, 2025

