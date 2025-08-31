"Trump nie żyje". Szokujące plotki w sieci. Już wszystko jasne

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-08-31 6:18

"Trump nie żyje", "Gdzie jest Trump?" - takie plotki zaczęły dwa dni temu zalewać internet. W mediach społecznościowych pojawiła się szokująca plotka, która głosiła ni mniej ni więcej, tylko to, że prezydent Stanów Zjednoczonych umarł. Powód? Nie pokazał się publicznie od piątku, czyli wcale nie bardzo dawno. Ale plotka zaczęła żyć własnym życiem. A Trump? Wkrótce wszystko stało się jasne.

Fala plotek o rzekomej śmierci Donalda Trumpa w internecie. Prezydent zdementował je, pokazując się na polu golfowym

Internetowe szaleństwo wokół Donalda Trumpa! W ostatnich dniach w sieci z prędkością błyskawicy rozprzestrzeniały się szokujące plotki sugerujące, że prezydent Donald Trump... nie żyje. Fałszywe doniesienia pojawiły się po tym, jak głowa państwa na kilka dni (a właściwie na dwa) zniknęła z przestrzeni publicznej, a Biały Dom opublikował pusty harmonogram na długi weekend. Zdawałoby się, że to po prostu urlop świąteczny, ale niektórzy żądni sensacji internauci wiedzieli lepiej. Krótka nieobecność Trumpa wystarczyła, by na platformie X zaczęły trendować hasztagi #TrumpIsDead oraz #WhereIsTrump, czyli "Trump nie żyje" i "Gdzie jest Trump?". Komentatorzy polityczni i użytkownicy mediów społecznościowych zaczęli wysnuwać teorie na temat rzekomo dramatycznie złego stanu zdrowia prezydenta lub wręcz jego zgonu. Rick Wilson z Lincoln Project ironizował, że sytuacja przypomina mu śmierć papieża Franciszka, do której doszło niedługo po spotkaniu z wiceprezydentem JD Vance’em.

Publiczne wystąpienie rozwiewa wątpliwości. Trump grał w golfa z wnuczką

Sytuacja zaczęła przypominać falę plotek na temat zniknięcia księżnej Kate, ale trwała o wiele krócej. Spekulacje zakończyły się w sobotę rano, kiedy Trump pojawił się przed Białym Domem. Prezydent ubrany w białą koszulkę polo, czarne spodnie i charakterystyczną czerwoną czapkę MAGA został sfotografowany wraz z wnuczką Kai, gdy wsiadał do pojazdu udającego się do jego klubu golfowego w Sterling w stanie Wirginia. Choć prezydent nie był widziany przez dziennikarzy w piątek, wcześniej odezwał się na swojej platformie Truth Social. W ostrym wpisie skrytykował decyzję federalnego sądu apelacyjnego, który uznał jego politykę taryfową za nielegalną.

