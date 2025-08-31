"Trump nie żyje". Szokujące plotki w sieci. Już wszystko jasne

Fala plotek o rzekomej śmierci Donalda Trumpa w internecie. Prezydent zdementował je, pokazując się na polu golfowym

Internetowe szaleństwo wokół Donalda Trumpa! W ostatnich dniach w sieci z prędkością błyskawicy rozprzestrzeniały się szokujące plotki sugerujące, że prezydent Donald Trump... nie żyje. Fałszywe doniesienia pojawiły się po tym, jak głowa państwa na kilka dni (a właściwie na dwa) zniknęła z przestrzeni publicznej, a Biały Dom opublikował pusty harmonogram na długi weekend. Zdawałoby się, że to po prostu urlop świąteczny, ale niektórzy żądni sensacji internauci wiedzieli lepiej. Krótka nieobecność Trumpa wystarczyła, by na platformie X zaczęły trendować hasztagi #TrumpIsDead oraz #WhereIsTrump, czyli "Trump nie żyje" i "Gdzie jest Trump?". Komentatorzy polityczni i użytkownicy mediów społecznościowych zaczęli wysnuwać teorie na temat rzekomo dramatycznie złego stanu zdrowia prezydenta lub wręcz jego zgonu. Rick Wilson z Lincoln Project ironizował, że sytuacja przypomina mu śmierć papieża Franciszka, do której doszło niedługo po spotkaniu z wiceprezydentem JD Vance’em.

ZOBACZ TEŻ: Donald Trump oskarża Sorosa! „Uważajcie, obserwujemy was”

Publiczne wystąpienie rozwiewa wątpliwości. Trump grał w golfa z wnuczką

Sytuacja zaczęła przypominać falę plotek na temat zniknięcia księżnej Kate, ale trwała o wiele krócej. Spekulacje zakończyły się w sobotę rano, kiedy Trump pojawił się przed Białym Domem. Prezydent ubrany w białą koszulkę polo, czarne spodnie i charakterystyczną czerwoną czapkę MAGA został sfotografowany wraz z wnuczką Kai, gdy wsiadał do pojazdu udającego się do jego klubu golfowego w Sterling w stanie Wirginia. Choć prezydent nie był widziany przez dziennikarzy w piątek, wcześniej odezwał się na swojej platformie Truth Social. W ostrym wpisie skrytykował decyzję federalnego sądu apelacyjnego, który uznał jego politykę taryfową za nielegalną.

Sonda Jak oceniasz Donalda Trumpa? Dobrze Źle Nie mam zdania

#JUSTIN: Trump is aliveDonald Trump, accompanied by his granddaughter Kai, boarded the motorcade on the South Lawn of the White House on August 30, 2025, heading to Trump National Golf Club in Sterling, Virginia.#Trump #BreakingNews #Golf #DonaldTrump #POTUS #whereistrump… pic.twitter.com/rDvhVWgPXX— upuknews (@upuknews1) August 30, 2025

Słynne teksty polityków! Tego nie da się zapomnieć. Znasz wszystkie? Pytanie 1 z 10 "Planeta nam się po prostu spali" Donald Tusk Rafał Trzaskowski Szymon Hołownia Następne pytanie