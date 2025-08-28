Donald Trump nie dostanie Nobla? "Jest za dobry"

Tom Rose, kandydat na ambasadora USA w Polsce: Trump jest za dobry na Nobla

Donald Trump często podkreśla, że chce pokoju, a nawet obiecuje, że zaprowadzi go błyskawicznie, po czym niestety nic z tego nie wychodzi. Nieoficjalnie mówi się, że wysiłki prezydenta USA w kierunku zakończenia wojny na Ukrainie miały między innymi podłoże osobiste - podobno Trump marzy o Pokojowej Nagrodzie Nobla. Czy ma szansę na otrzymanie tego prestiżowego wyróżnienia? Teraz na ten temat wypowiedział się Tom Rose, kandydat na ambasadora USA w Polsce. Na platformie X napisał, że Trump raczej Pokojowej Nagrody Nobla nie dostanie, bo jest na to... za dobry. O co chodzi?

ZOBACZ TEŻ: Trump chce rozmów o broni jądrowej. "Rosja jest gotowa to zrobić"

"Stała się ona niczym więcej niż ozdobą przyznawaną tym, którzy najlepiej podporządkowują się ortodoksji establishmentu"

"Prezydent Trump jest zbyt dobry, by dostać Pokojową Nagrodę Nobla. Jaser Arafat ją zdobył. Nawet Obama przyznał, że dostał ją za nic. Niestety, stała się ona niczym więcej niż ozdobą przyznawaną tym, którzy najlepiej podporządkowują się ortodoksji establishmentu, a nie prawdziwym pacyfistom, takim jak @realDonaldTrump" - zaczął swój wpis Tom Rose. Potem jednak dał cień nadziei zwolennikom przyznania Trumpowi Nagrody Nobla. "Oczywiście, gdyby prezydent Trump kiedykolwiek ją zdobył, utracony blask Pokojowej Nagrody Nobla szybko zostałby przywrócony. Ale prezydent Trump zasługuje na nagrodę całkowicie własną – ustanowioną w jego imieniu – za osiągnięcia tak przełomowe, tak śmiałe i tak trwałe, że Nagroda Trumpa, uznająca prawdziwą postawę obywatelską, autentyczną odwagę i przywództwo zmieniające świat, szybko stałaby się najbardziej prestiżową i pożądaną nagrodą ze wszystkich" - uważa kandydat na ambasadora USA w Polsce.

Trump był już nominowany do Nobla. Ale sama nominacja niewiele znaczy

W lipcu Donald Trump został nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla przez...premiera Izraela. "W tym momencie wprowadza pokój w jednym kraju po drugim" - argumentował Benjamin Netanjahu, który jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał w Hadze za zbrodnie popełnione w Strefie Gazy. "Zasłużyłeś na to i powinieneś ją otrzymać" - podkreślał premier Izraela. Nie jest to pierwszy raz, gdy Trump otrzymuje taką nominację. Wcześniej do pokojowej Nagrody Nobla nominowali go politycy z USA czy Norwegii, a nawet rząd Pakistanu.

Sonda Czy Donald Trump powinien dostać Pokojową Nagrodę Nobla? Tak Nie

President Trump is too good for a Nobel Peace Prize. Yasser Arafat won one. Even Obama admitted he got his for nothing. Sadly, it's become little more than an ornament bestowed upon those who best conform to establishment orthodoxies rather than true peace makers like…— Tom Rose (@TomRoseIndy) August 27, 2025

QUIZ. Wisława Szymborska 27 lat temu dostała Nagrodę Nobla. Co ma wspólnego z Korą i Sanah? Pytanie 1 z 10 Która polska wokalistka zasłynęła ostatnio piosenką z tekstem wiersza Wisławy Szymborkiej "Nic dwa razy"? Margaret Sanah Wiki Gabor Następne pytanie