Trump odlatuje! Uważa, że jest podobny do Elvisa Presleya

Donald Trump ostatnio budził zazwyczaj grozę swoimi komentarzami na temat chęci wyprowadzenia USA z NATO i planów zostawienia Europy na lodzie w razie rosyjskiego ataku. Teraz przypomniał nam o swojej bardziej groteskowej stronie osobowości, rozkręcając w mediach społecznościowych prawdziwą karuzelę śmiechu, której nikt nie jest w stanie zatrzymać. Co tam się wydarzyło?! Donald Trump zupełnie na poważnie obwieścił swoim obserwatorom w mediach społecznościowych, że wygląda jak Elvis Presley, a ludzie mówią mu to od lat. Na potwierdzenie (?) swoich słów zamieścił fotomontaż przedstawiający połowę własnej twarzy sklejoną z twarzą Elvisa Presleya. "Od wielu lat ludzie mówią, że Elvis i ja jesteśmy podobni. Co o tym sądzicie?" - dopytywał żądny komplementów Trump.

W internecie szał po wpisie Donalda Trumpa o Elvisie. Niektórzy sądzą, że jest bardziej podobny do Yeti

Komentarze? "Elvis głosowałby na Trumpa" - przekonują niestrudzeni fani byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Inni są nieco zgorszeni lekkością tematów, które podejmuje osoba kandydująca na głowę państwa na swoim oficjalnym koncie. "Nie tego oczekuje od mojego prezydenta" - napisał jeden z fanów. Inni sypią żarcikami, tworząc memy i inne zdjęciowe sklejki, wśród których są na przykład te porównujące Donalda Trumpa do niewyraźnego zdjęcia przedstawiającego rzekomo spotkanie z Yeti. Elvis Presley zmarł w 1977 roku, kiedy Trump miał już 31 lat.

For so many years people have been saying that Elvis and I look alike. Now this pic has been going all over the place. What do you think?Donald Trump Truth Social 05:19 PM EST 2/03/24 pic.twitter.com/rpuwlX9X8T— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 4, 2024

