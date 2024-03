Trump powiedział, czy będzie bronił Polski! Padło jedno krótkie słowo

Donald Trump został wprost spytany o to, czy broniłby Polski w razie wojny z Rosją. Padło jedno krótkie słowo

Wybory prezydenckie w USA odbędą się już na początku listopada 2024 roku. Będą bardzo ważne nie tylko dla Ameryki, ale i dla całego świata, a dla Polski w szczególności. Bo Donald Trump publicznie podawał w wątpliwość lojalność wobec europejskich partnerów z NATO. Mówił nawet, że mógłby zachęcać Putina do ataku! Słowa te wywołały oburzenie na świecie. Teraz Donald Trump został spytany o swoją wypowiedź podczas wywiadu dla brytyjskiej stacji GB News. Nigel Farage zapytał Donalda Trumpa wprost, czy broniłby Polski w razie wojny. "Czy miejsca takie jak Polska będą bronione? Czy Ameryka będzie tam?" - pytał Farage. Trump odpowiedział: "Tak. Ale Stany Zjednoczone powinny płacić swoją sprawiedliwą część, a nie sprawiedliwą część wszystkich innych. Uważam, że Stany Zjednoczone płaciły 90 procent (wydatków) NATO, a mogło to być 100 procent. To było najbardziej niesprawiedliwe i nie zapominajmy, że jest to ważniejsze dla nich niż dla nas. (...) Oni to wykorzystają. Wykorzystali nas w kwestii handlu, wykorzystali nas w kwestii wojska" - mówił potem Trump. Dodał też w swoim megalomańskim stylu: "NATO stało się silne dzięki mnie. Teraz NATO musi traktować USA uczciwie, ponieważ gdyby nie Stany Zjednoczone, NATO nawet by nie istniało. Wykorzystali nas jak większość krajów" - przekonywał były prezydent. I dodał, że jeśli wszystkie kraje NATO spełnią jego finansowe warunki, to "Ameryka bedzie tam [w razie wojny] w stu procentach".

Donald Trump powiedział, że nie będzie bronił europejskich krajów przed Rosją, jeśli nie zapłacą więcej, tylko zachęci Putina do ataku

Donald Trump mówił wprost unijnym politykom, że w razie ataku Rosji na państwa NATO nie pomógłby im militarnie, jeśli zostałby ponownie prezydentem USA - ostrzegał jeszcze na początku stycznia portal Politico. Informacja ta okazała się niedawno wiarygodna. Donald Trump podczas wiecu w Karolinie Południowej tak relacjonował rozmowę z jednym z szefów państw NATO, nie ujawniając, o kogo chodzi: "Jeden z prezydentów dużego kraju zapytał mnie: 'No cóż, proszę pana, jeśli nie zapłacimy i zostaniemy zaatakowani przez Rosję, czy będzie pan nas chronił?' Odpowiedziałem: 'Nie, nie będę was chronił. Właściwie zachęcałbym ich (Rosję), żeby zrobili z wami, co chcą. Musisz zapłacić'". Odnosił się do faktu, iż nie wszyscy członkowie NATO wypełniają zobowiązanie polegające na przeznaczaniu na obronność 2 proc. PKB. Przypomnijmy, że Polska przeznacza na ten cel nawet więcej, ale na przykład Niemcy, Hiszpania czy Dania nie.

Sonda Na kogo byś zagłosował, gdybyś mógł, na Trumpa czy na Bidena? Na Trumpa Na Bidena

Trump hedges on defending Poland from an invasion and calls defending our allies “unfair” since it is “more important to them than it is to us.” It is staggering to see how little he knows about keeping Americans safe. pic.twitter.com/OQi2cegU1E— American Bridge 21st Century (@American_Bridge) March 19, 2024

Szybka kartkówka. Quiz z wiedzy ogólnej, który rozwiążą nawet dzieci Pytanie 1 z 10 Co jest większe? nasz Układ Słoneczny Droga Mleczna Dalej