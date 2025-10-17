Trump ujawnił szczegóły tajnej rozmowy z Putinem! Spotkanie w Budapeszcie, a co z Zełenskim?

Zuzanna Sekuła
2025-10-17 21:01

Donald Trump zaskoczył wszystkich! Podczas wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu, amerykański prezydent zdradził kulisy swojej ostatniej rozmowy z Władimirem Putinem. - Rozmawiałem z nim wczoraj przez 2,5 godziny - powiedział Trump. Wspomniał o szczycie w Budapeszcie i powiedział, gdzie widzi w tym spotkaniu Zełenskiego.

Trump o Putinie: "Chce zakończyć tę wojnę"

Donald Trump podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim podzielił się informacjami na temat swojej niedawnej rozmowy z Władimirem Putinem. Jak stwierdził, rozmowa trwała aż 2,5 godziny i dotyczyła przede wszystkim wojny na Ukrainie.

Trump podkreślił, że Putin wyraził chęć zakończenia konfliktu: - Omówiliśmy wiele szczegółów. Teraz musimy to doprowadzić do końca - usłyszał Zełenski. Prezydent USA podkreślił, że obie strony są gotowe "to zakończyć tę wojnę".

Budapeszt areną przełomowego spotkania?

Trump wspomniał o zorganizowaniu spotkania z Putinem w Budapeszcie. Co ciekawe, spotkanie miałoby się odbyć w formule "dwóch na dwóch", z udziałem Zełenskiego w kontakcie zdalnym.

- Powiedziałbym, że najprawdopodobniej będzie to spotkanie w dwójkę, ale prezydent Zełenski będzie w kontakcie. (...) Między tymi dwoma prezydentami jest dużo krwi, złej krwi. Ci dwaj liderzy nie lubią się nawzajem i chcemy, żeby wszystkim było wygodnie. Tak więc, w jedną lub drugą stronę, będą zaangażowani - powiedział Trump podczas spotkania w Białym Domu.

Czy Putin gra na czas? Obawy Trumpa

Donald Trump przyznał, że bierze pod uwagę możliwość, iż Władimir Putin proponując spotkanie w Budapeszcie, może jedynie grać na zwłokę. Mimo tych obaw, Trump wyraził przekonanie, że Putin jest rzeczywiście zainteresowany osiągnięciem porozumienia.

- Wiesz, całe życie pogrywali ze mną najlepsi, ale zawsze dobrze z tego wychodziłem, więc to możliwe. Tak, może chcieć zyskać trochę czasu, ale to nic. Ale myślę, że jestem w tym całkiem dobry. Myślę, że on chce się dogadać. Zawarłem osiem takich umów. Teraz będzie dziewiąta. Myślę, że chce się dogadać - powiedział Trump.

