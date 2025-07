Trump wygłosi ważne oświadczenie! Chodzi o wojnę i Putina

Donald Trump ogłosił, że w poniedziałek 14 lipca wygłosi ważne oświadczenie w sprawie Rosji i wojny na Ukrainie

Czy Donald Trump ma jakiś plan związany z Putinem i wojną na Ukrainie, a może jego zapewnienia o tym, że zakończy konflikt, to tylko przechwałki i chaotyczne działania? Lub może wcale nie chce końca wojny? Na razie wśród deklaracji wypowiadanych wprost przez prezydenta USA trudno znaleźć wcześniejsze pochwały Putina. Swojego czasu nazwał go nawet "geniuszem", potem twierdził, że negocjuje się z nim o wiele łatwiej, niż z Wołodymyrem Zełenskim. Ale Putin nie odwdzięczył się niczym, przynajmniej nie jawnie. Rosyjskie ataki na ukraińskie miasta tylko przybrały na sile i nie raz mówiło się w ostatnich tygodniach o rekordowych ostrzałach, choćby Kijowa. Rakiety spadają także w zachodniej części Ukrainy, również we Lwowie czy Łucku. W piątek Trump zdawał się dawać do zrozumienia, że miarka się przebiera. Wygłosił zagadkową wypowiedź po ataku sił rosyjskich na szpital położniczy w Charkowie.

W ataku na klinikę położniczą rannych zostało dziewięć osób, w tym noworodki i matki leżące w szpitalu

W ataku na klinikę położniczą rannych zostało dziewięć osób, w tym noworodki i matki leżące w szpitalu. Gdy w piątek, 11 lipca spytano Trumpa o ten ostrzał, powiedział: "Wiem. Zobaczycie, co będzie się działo". Jak dodał, już jutro, w poniedziałek 14 lipca, wygłosi jakieś ważne oświadczenie w sprawie Rosji. Prawdopodobnie chodzi o sankcje i cła, ale prezydent Stanów Zjednoczonych nie sprecyzował tego wprost. Już w czwartek w rozmowie z telewizją NBC zapowiadał jakieś istotne przemówienie na temat Putina. "Jestem rozczarowany Rosją, ale zobaczymy, co się stanie w ciągu następnych kilku tygodni. Myślę, że w poniedziałek będę miał do przekazania ważne oświadczenie na temat Rosji" - mówił Trump, ale także wtedy nie chciał zdradzić nic więcej. „Od początku wojny w Ukrainie Rosja intensywnie atakuje budynki mieszkalne, infrastrukturę energetyczną i służbę zdrowia. W wyniku takich ataków, zginęło już co najmniej 13 573 cywilów” - głosi komunikat prasowy Polskiej Misji Medycznej wydany po ataku w Charkowie.

"Rosja celuje w życie. Nawet tam, gdzie się zaczyna" - prezydent Ukrainy o nocnych atakach na kraj.Zełenski przekazał, że Rosjanie uderzyli w Charków. Wśród 9 rannych w mieście są kobiety przebywające w placówce położniczej."Na Ukrainie nie ma ciszy. Ciągłe rosyjskie ataki… pic.twitter.com/S5lla1cHBc— Biełsat (@Bielsat_pl) July 11, 2025

