Trump zablokuje unijny Zielony Ład? "Naciska na Brukselę"

"The Wall Street Journal": Donald Trump naciska na Brukselę w sprawie złagodzenia polityki klimatycznej

Kiedy Donald Trump przybył na szczyt NATO w Hadze, przyjęto go z honorami i w sposób wyraźnie uniżony. Widać było, jak bardzo europejskim politykom zależy na relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Trump był jak cesarz, a sojusznicy byli mu podporządkowani - pisze "Le Figaro. "Zrobiono wszystko, by prezydent czuł uznanie (...). Cały szczyt został pomyślany tak, by był dla niego przyjemny - najkrótszy, jak to możliwe, z minimalnymi obowiązkami" - dodaje francuski dziennik. Czy władze Unii Europejskiej będą mieć podobne podejście do Donalda Trumpa, co władze NATO? Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas konferencji prasowej już powiedziała, że Bruksela będzie decydowała o ekologicznych przepisach sama, a niezależność od nacisków w tej sprawie jest "nienaruszalna". Jeśli jednak Unia się ugnie pod naciskami Trumpa, to istnieje szansa na zablokowanie przynajmniej części tak zwanego Zielonego Ładu, czyli radykalnych przepisów ekologicznych UE. Donald Trump poprzez swoich przedstawicieli negocjuje z Brukselą w tej sprawie - pisze amerykański "Wall Street Journal".

"WSJ": Donald Trump naciska na Unię pod wpływem koncernów paliwowych, którzy wyłożyli miliony na jego kampanię wyborczą

Amerykańska administracja chce, by Unia Europejska złagodziła przepisy klimatyczne, według "WSJ" pod wpływem koncernów paliwowych, którzy wyłożyli miliony na jego kampanię wyborczą. Naciska na Brukselę przy okazji trwających rozmów handlowych z Unią Europejską. Chcą złagodzenia m.in. przyjętej w ubiegłym roku w UE dyrektywie w sprawie "należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju". Z powodu unijnych regulacji koncern Exxon Mobil zmniejszył inwestycje w Europie o ok. 70 proc. Firmy naftowe lobbują u Trumpa także w sprawie przepisów dotyczących metanu. Jeśli weszłyby one w życie, firmy wysyłające skroplony gaz ziemny i inne paliwa do Europy musiałyby mierzyć intensywność emisji metanu i składać w tej sprawie raporty od 2028 roku, rozporządzenie nakłada też limity emisji metanu na import ropy i gazu do Europy od 2030 roku.

Sonda Czy popierasz Zielony Ład? Tak Nie

Oil executives have won President Trump’s support in their effort to quash Europe’s flagship environment rules https://t.co/kGrJqUaIFL— WSJ Markets (@WSJmarkets) June 26, 2025

Które europejskie miasto ma dostęp do tego morza? Sprawdź w geograficznym quizie, czy to wiesz! Pytanie 1 z 10 Które europejskie miasto ma dostęp do Morza Mirtejskiego? Macedonia Grecja Mołdawia Następne pytanie