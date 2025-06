Ursula von der Leyen zabrała głos po wyborach! Co napisała Nawrockiemu?

Pierwsze reakcje światowych polityków na wygraną Karola Nawrockiego. Ursula von der Leyen skomentowała wynik wyborów w Polsce

Ze świata zaczynają spływać pierwsze reakcje na wynik wyborów prezydenckich w Polsce. Karol Nawrocki wbrew początkowym doniesieniom jednak wygrał, uzyskując wyniki 50,89 proc., Rafał Trzaskowski uzyskał 49,11 proc. głosów. Jako jedna z pierwszych zabrała głos przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Trudno spodziewać się, by zwycięstwo Karola Nawrockiego jej się podobało. Co napisała? "Gratulacje dla @NawrockiKn. Jestem przekonana, że UE będzie kontynuować bardzo dobrą współpracę z Polską. Jesteśmy wszyscy silniejsi razem w naszej wspólnocie pokoju, demokracji i wartości. Dlatego pracujmy nad zapewnieniem bezpieczeństwa i dobrobytu naszego wspólnego domu" - napisała Ursula von der Leyen na platformie społecznościowej X. Są już także inne głosy polityków. Co napisali?

Są reakcje z Węgier i Czech, gratuluje ambasador USA. "Polak, Węgier, dwa bratanki"

Prezydent Czech Petr Pavel jako pierwsza głowa państwa pogratulował Karolowi Nawrockiemu: „Gratuluję Karolowi Nawrockiemu wyboru na prezydenta Polski. Wierzę, że pod jego przywództwem Polska będzie nadal rozwijać swoją demokratyczną i prozachodnią orientację, a nasze kraje będą nadal współpracować w sposób korzystny dla obu stron” - napisał w sieci. Minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó pogratulował po polsku! "Następne zwycięstwo patriotów: gratulacje dla @NawrockiKn. Polak, Węgier, dwa bratanki" - napisał na platformie X, dodając do wpisu obrazki z flagami Węgier i Polski. Potem głos zabrał Wiktor Orban: "Cóż za dreszczowiec! Gratulacje dla prezydenta @NawrockiKnza jego fantastyczne zwycięstwo w wyborach prezydenckich w Polsce. Nie możemy się doczekać współpracy z wami nad wzmocnieniem współpracy wyszehradzkiej. Powodzenia, Panie Prezydencie!" - napisał na X, w ostatnim zdaniu używając języka polskiego. W tej chwili nie ma jeszcze głosu z Białego Domu, ale swój komentarz napisał w sieci nominowany na ambasadora USA w Polsce Tom Rose: "GRATULACJE DLA POLSKI - udowodniła po raz kolejny podczas wzlotów i upadków mocno zaciętej kampanii między dwoma wielkimi patriotami, jak silnym, dumnym i wolnym jest krajem!! JEŚLI POLSKA WYGRA, ZWYCIĘŻY ŚWIAT!!".

