Trump zaczął mówić o zagrożeniu. "Potwory w różnych krajach"

Donald Trump w Fox News o broni nuklearnej: "To wielkie potwory, które mogą urywać głowy na przestrzeni wielu, wielu, wielu mil”

Donald Trump w telewizji Fox News zaczął mówić o zagrożeniu bronią nuklearną. W programie „Sunday Morning Futures” prezydent Stanów Zjednoczonych zaczął snuć katastroficzne wizje. "Największe [zagrożenie] spoczywa na półkach w różnych krajach, nazywane jest 'bronią nuklearną', to wielkie potwory, które mogą urywać głowy na przestrzeni wielu, wielu, wielu mil” – powiedział Trump w rozmowie ze stacją Fox News. Jak dodał prezydent, zagrożenie to szczególnie niepokoi podczas rozmów pokojowych i na temat kontroli zbrojeń z Rosją i Chinami. "Wydajemy dużo pieniędzy na broń nuklearną — a poziom zniszczeń przekracza wszystko, co możesz sobie wyobrazić. To po prostu złe, że trzeba wydawać tyle pieniędzy na coś, co jeśli zostanie wykorzystane, prawdopodobnie oznacza koniec świata" - dodał amerykański przywódca.

"Mówią o klimacie, ale nie mówią o zagrożeniach związanych z bronią jądrową, a to może się wydarzyć jutro”

W programie „Sunday Morning Futures” prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że jego zdaniem to właśnie broń jądrowa jest największym współczesnym zagrożeniem dla świata, a nie zmiany klimatyczne. "Przez lata obserwowałem, jak Biden mówił, że zagrożenie egzystencjalne pochodzi z klimatu. Powiedziałem: „nie”. Mówią o klimacie i o zagrożeniach związanych z klimatem, ale nie mówią o zagrożeniach związanych z bronią jądrową, a to może się wydarzyć jutro” - ostrzegał Donald Trump. Zapowiedział, że zamierza zacząć rozmowy na temat arsenału jądrowego, kiedy tylko uda się zaprowadzić pokój na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie.

Autor:

Sonda Uważasz, że wojna na Ukrainie winna zakończyć się według planu Trumpa? TAK NIE NIE MAM ZDANIA

Will be on Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo at 10:00AM Eastern—Enjoy! pic.twitter.com/LJ2yd9vPmw— Trump Posts on 𝕏 (@trump_repost) October 13, 2024

Pamiętasz kto to powiedział? Słynne cytaty znanych ludzi [QUIZ] Pytanie 1 z 12 Kto wypowiedział te słowa? "Jeśli coś jest niemożliwe do wykonania, dajcie to zrobić Polakom" Napoleon Bonaparte Józef Piłsudski Norman Davies Następne pytanie