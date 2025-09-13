Trump podkreślił, że jest gotów nałożyć „poważne sankcje na Rosję”, ale dopiero wtedy, gdy wszystkie państwa NATO „zgodzą się i zaczną robić to samo” oraz „przestaną kupować ropę od Rosji”. Jak podkreślił, jego zdaniem, zaangażowanie NATO w zwycięstwo Ukrainy jest niewystarczające, a zakupy rosyjskiej ropy przez niektóre kraje Sojuszu są „szokujące”.

Donald Trump stawia warunek NATO. Sankcje na Rosję tylko wtedy, gdy...

Prezydent USA nie szczędził krytyki pod adresem NATO, twierdząc, że obecna postawa państw Sojuszu „znacznie osłabia pozycję negocjacyjną i siłę przetargową wobec Rosji”. Trump zaproponował również alternatywne rozwiązanie, które miałoby pomóc w zakończeniu konfliktu.

„Wierzę, że to, a także nałożenie przez NATO, jako grupę, 50% do 100% CEŁ NA CHINY, które zostaną całkowicie wycofane po zakończeniu WOJNY z Rosją i Ukrainą, również bardzo pomoże w ZAKOŃCZENIU tej śmiercionośnej, ale ŚMIESZNEJ WOJNY. Chiny mają silną kontrolę, a nawet wpływ na Rosję, a te potężne cła złamią ten uścisk” – napisał Trump.

Trump o wojnie w Ukrainie. „To nie moja wojna, tylko Bidena i Zełenskiego”

Donald Trump nie omieszkał również odnieść się do roli, jaką w konflikcie odgrywają jego następca, Joe Biden, oraz prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Jak stwierdził, „to nie jest wojna Trumpa” i nigdy by do niej nie doszło, gdyby on sam pozostał prezydentem USA.

„To WOJNA Bidena i Zełenskiego. Jestem tu tylko po to, by pomóc ją powstrzymać i uratować tysiące rosyjskich i ukraińskich istnień” – podkreślił Trump.

Słowa Donalda Trumpa wywołały lawinę komentarzy i spekulacji na temat jego ewentualnego powrotu do polityki. Czy jego deklaracje o nałożeniu sankcji na Rosję pod pewnymi warunkami mają szansę wpłynąć na decyzje państw NATO? Czas pokaże.

Źródło: Truth Social