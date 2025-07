Trump znów krytykuje Putina! "Ładnie mówi, a potem..."

Donald Trump wyśle Ukrainie systemy Patriot, ale zapłaci za to Europa. Prezydent USA krytykuje Putina

Donald Trump postanowił wysłać Ukrainie systemy Patriot, ale zapłaci Europa. Nie jest też jasne, czy chodzi o całe systemy, czy same pociski do Patriotów. "Zasadniczo wyślemy im różne, bardzo zaawansowane technologicznie urządzenia wojskowe. Zapłacą nam za to w 100 procentach i tak właśnie chcemy. My daliśmy Ukrainie wsparcie za 350 mld dolarów, Europa za 100 mld. To też duża suma, ale powinni zapłacić więcej. Więc będziemy wysyłać broń, a oni (Europejczycy) będą nam zwracać pieniądze za ten sprzęt. Czy to nie brzmi dobrze?" - mówił w niedzielę prezydent Stanów Zjednoczonych. „Wyślemy im Patrioty, których rozpaczliwie potrzebują, ponieważ [prezydent Rosji Władimir] Putin naprawdę zaskoczył wielu ludzi. Ładnie mówi, a potem wieczorem wszystkich bombarduje” – powiedział Donald Trump reporterom w bazie wojskowej Joint Base Andrews pod Waszyngtonem. „Ale jest z tym mały problem. Nie podoba mi się to” – dodał.

Trump spotka się dziś z szefem NATO Markiem Rutte

Właśnie dziś, w poniedziałek 14 lipca Donald Trump spotka się z szefem NATO Markiem Rutte, z pewnością jednym z tematem ich rozmów będzie kwestia Patriotów i ich finansowania - zdaniem Trumpa, tym razem ciężar wydatków powinna wziąć na siebie Europa. Również na dzień dzisiejszy Trump zapowiedział jakieś ważne oświadczenie w sprawie Rosji. Gdy w piątek, 11 lipca spytano Trumpa o rosyjski atak na szpital położniczy w Charkowie, powiedział: "Wiem. Zobaczycie, co będzie się działo". Jak dodał, już poniedziałek 14 lipca wygłosi jakieś ważne oświadczenie w sprawie Rosji. Prawdopodobnie chodzi o sankcje i cła, ale prezydent Stanów Zjednoczonych nie sprecyzował tego wprost. W czwartek w rozmowie z telewizją NBC zapowiadał jakieś istotne przemówienie na temat Putina. "Jestem rozczarowany Rosją, ale zobaczymy, co się stanie w ciągu następnych kilku tygodni. Myślę, że w poniedziałek będę miał do przekazania ważne oświadczenie na temat Rosji" - mówił Trump, ale także wtedy nie chciał zdradzić nic więcej.