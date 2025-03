Trump o rozmowie z Zełenskim: "Jesteśmy na dobrej drodze"

Rozmowa telefoniczna Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Ukrainy omawiali kwestię wojny

Dziś, 19 marca po południu czasu polskiego odbyła się rozmowa telefoniczna Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Ukrainy omawiali kwestię wojny i porozumień pokojowych.

„Właśnie zakończyłem bardzo dobrą rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Zełenskim. Trwała około godziny. Duża część dyskusji była oparta na mojej wczorajszej rozmowie z prezydentem Putinem, by uzgodnić stanowiska Rosji i Ukrainy w kwestii ich żądań i potrzeb. Jesteśmy jak najbardziej na dobrej drodze” – napisał właśnie Donald Trump na platformie Truth Social.

Rozmowa Trumpa z Putinem. Co uzgodnili prezydenci USA i Rosji?

Wczoraj, 18 marca amerykański prezydent rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem. Uzgodniono przerwanie na 30 dni rosyjskich ataków na infrastrukturę krytyczną, ale wkrótce potem zaczęły się wzajemne oskarżenia stron rosyjskiej i ukraińskiej o łamanie zasad tego porozumienia. Zarówno Moskwa, jak i Kijów zapewniają o swoich dobrych intencjach i złych intencjach przeciwnika. "Po rozmowie Putina z prezydentem USA Donaldem Trumpem, kiedy to Putin powiedział, że jakoby wydaje rozkaz wstrzymania ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną, było w nocy 150 dronów, atakujących między innymi infrastrukturę energetyczną" - powiedział ukraiński prezydent. "Kijowski reżim niczego nie zrobił, by (ataki) odwołać" - stwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. voskarżył jednocześnie Kijów o zaatakowanie rosyjskiej infrastruktury energetycznej. "Brak zdolności do porozumienia kijowskiego reżimu jest ewidentny i to nie może nie niepokoić. Wydarzenia ostatniej nocy, poranka, mam na myśli ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną, są tego najlepszym dowodem" - stwierdził rzecznik.

Na platformie społecznościowej Truth Donald Trump określił rozmowę z Putinem jako „bardzo dobrą i produktywną”

Co uzgodnił Donald Trump podczas rozmowy telefonicznej z Władimirem Putinem? Komentatorzy podkreślają, że mogło być gorzej, bo amerykański prezydent nie zgodził się na wszystko, czego zażądał Putin, a przynajmniej nie ma o tym mowy w oficjalnych komunikatach, jednak i tak ustępstwa wobec Rosji są widoczne, w przeciwieństwie do ustępstw Rosji. Na pewno teoretycznie uzgodniono przerwanie na 30 dni rosyjskich ataków na infrastrukturę krytyczną, ale wbrew początkowym sugestiom Kremla Trump nie zgodził się na wstrzymanie wojskowej pomocy zagranicznej dla Ukrainy. Obie strony uzgodniły za to... zorganizowanie meczu hokeja na lodzie z udziałem zawodników rosyjskich i amerykańskich. Na platformie społecznościowej Truth Donald Trump określił rozmowę z Putinem jako „bardzo dobrą i produktywną”. "Będziemy pracować szybko na rzecz pełnego zawieszenia broni i zakończenia wojny na Ukrainie" – napisał prezydent USA. Jak pamiętamy, Trump i J.D.Vance podczas pamiętnego spotkania w Białym Domu 28 lutego pokłócili się z ukraińskim liderem, zarzucając mu brak wdzięczności wobec USA i "igranie z III wojną światową". Jeśli wierzyć amerykańskiemu prezydentowi, tym razem negocjacje był bardziej produktywne.

Sonda Czy wierzysz w dobre intencje Rosji przy rozmowach z Trumpem? Tak Nie Nie mam zdania

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Szansa na komplet runie po 5. pytaniu Pytanie 1 z 10 Jakiej narodowości jest Herkules Poirot z książek Agathy Christie? Jest Francuzem Jest Holendrem Jest Belgiem Następne pytanie