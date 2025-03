Psychiatra o kłótni w Białym Domu! "Narcystyczny szał"

Psychiatra o awanturze w Białym Domu: Zełenski chciał wywoływać emocje, Trump dostrzegł próby wpływania na niego i to wywołało "narcystyczny gniew"

Awantura w Białym Domu ma już swoje wymierne skutki. Donald Trump w nocy z 3 na 4 marca czasu polskiego ogłosił, że wstrzymuje wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy. J.D. Vance dodał, że oczekuje od prezydenta Ukrainy przedstawienia nowej propozycji pokojowej, takiej, która byłaby do zaakceptowania i dał do zrozumienia, że rozmowy z Rosjanami są zaawansowane i w przeciwieństwie do rozmów z Ukrainą są jego zdaniem bardziej produktywne. Trwa dyskusja wokół tego, co dokładnie wydarzyło się w Gabinecie Owalnym. Jedni są zdania, że emocje wzięły górę, inni wietrzą spisek uknuty przez Amerykanów lub Amerykanów wspólnie z Zełenskim. A co na to wszystko psychiatra? Postanowił to zbadać "Daily Star" i przepytał dr Raja Persauda z Londynu na okoliczność awantury w Białym Domu. Ekspert przeanalizował sytuację i doszedł do wniosku, że pewne zachowanie Wołodymyra Zełenskiego wywołało szał u Donalda Trumpa.

Zaczęło się od ubioru. Donald Trump nie lubi, gdy stawia się go przed wyzwaniem i próbuje wywołać w nim określone emocje

Jak powiedział dr Raj Persaud, dla niego awantura wcale nie zaczęła się nagle i widział jej zwiastuny od samego początku. Jego zdaniem to Zełenski zaczął walkę z Trumpem i Vancem. Początkiem kłótni była słynna kwestia braku garnituru. "Częścią nieustępliwej strategii psychologicznej Zełenskiego jest mocne wykorzystanie emocji związanych z kryzysem, które przekazuje nawet w swoim wojskowym ubiorze, kwestionując konwenanse dyplomatyczne" - uważa psychiatra. Jego zdaniem ta taktyka kompletnie nie sprawdziła się w przypadku Trumpa, który "prawdopodobnie nie lubi takich wyzwań, jak każdy narcystyczny typ osobowości", bo "potrafi dostrzec psychologiczną manipulację, która się z tym wiąże i prawdopodobnie jeszcze bardziej go to denerwuje". Zełenski nie zrozumiał, że z Trumpem nie da się postępować w taki sposób. "Jednak wyzwanie to dokładnie to, co zrobił ten ukraiński przywódca i zebrał nagrodę za to, co psychiatrzy nazywają stanem klinicznym znanym wśród terapeutów jako „Narcystyczny Gniew”". Jak wyjaśnie psychiatra, taki rodzaj gniewu "wynika z poczucia zagrożenia dla wzniosłej wiary w siebie u nadwrażliwych właścicieli wspaniałego ego" - ocenia doktor i zaleca delegacji ukraińskiej, by na przyszłość konsultowała swoje posunięcia z psychologiem.

Autor:

'How Zelenskyy angered Trump making him vent narcissistic rage' revealed by psychiatrist https://t.co/v1Fevliohg pic.twitter.com/waS3Ty3bEu— Daily Star (@dailystar) March 2, 2025

