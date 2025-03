Trump wstrzymał pomoc wojskową dla Ukrainy! Wszystkie dostawy wstrzymane

Donald Trump wstrzymał pomoc wojskową dla Ukrainy. Chce wymusić zmianę podejścia Kijowa do wojny

Donald Trump wstrzymał wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy! Biały Dom potwierdził w nocy z 3 na 4 marca czasu polskiego, że to nie żadne plotki, tylko autentyczna decyzja Donalda Trumpa. Bez amerykańskiej pomocy Ukraina na pewno nie zdoła odpierać rosyjskich ataków. Administracja USA wyraźnie podkreśliła, że celem tego drastycznego kroku jest zmuszenie Wołodymyra Zełenskiego do powrotu do negocjacji i ustępstw. "Prezydent jasno dał do zrozumienia, że skupia się na pokoju. Potrzebujemy, aby nasi partnerzy również byli oddani temu celowi. Wstrzymujemy i dokonujemy przeglądu naszej pomocy, aby upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania" - przekazał przedstawiciel Białego Domu. Decyzja Trumpa dotyczy również tej broni, która już wyjechała z USA i jest obecnie na przykład w Polsce. Jeszcze kilka godzin wcześniej Trump dementował pogłoski o wstrzymaniu pomocy dla Kijowa.

Trump: "Wierzę, że Rosja chce zawrzeć umowę. Wierzę, że na pewno naród ukraiński chce zawrzeć umowę"

"Jeśli ktoś nie chce zawrzeć umowy, to myślę, że tej osoby nie będzie z nami zbyt długo. Ta osoba nie będzie słuchana zbyt długo, ponieważ wierzę, że Rosja chce zawrzeć umowę. Wierzę, że na pewno naród ukraiński chce zawrzeć umowę" - mówił Trump. Jak dodał, chce coś ogłosić przed Kongresem na temat umowy o minerałach z Ukrainą. Przedstawiciele Białego Domu podkreślają, że umowy nie będzie, jeśli Zełenski "nie zechce porozumienia pokojowego". Prezydent USA nawet podczas kłótni z Zełenskim w Białym Domu podkreślał w rozmowie z dziennikarzami, że utrzyma wsparcie dla Kijowa, ma tylko nadzieję, że nie będzie ono zbyt duże. W dodatku to nie koniec porannych wieści, bo w nocy weszły też w życie 25-proc. cła na towary z Meksyku i Kanady i 10-procentowa podwyżka ceł na towary z Chin.

Awantura w Białym Domu przed wstrzymaniem pomocy dla Ukrainy. Co się wydarzyło?

Awantura w Białym Domu zaczęła się, kiedy J.D. Vance zaczął atakować Zełenskiego w odpowiedzi na jego pytanie retoryczne wypowiedziane z sarkastyczną miną: "O jakiej dyplomacji mówisz J.D.? Co masz na myśli?". Wcześniej prezydent Ukrainy powiedział, że chciałby o coś spytać wiceprezydenta i przytaczał przykłady łamania wcześniejszych porozumień przez Putina. Sugerował, że z Putinem nie ma mowy o dyplomacji. J.D. Vance wtedy mocno się zdenerwował. "Mówię o dyplomacji, która może skończyć niszczenie pańskiego kraju" - odrzekł wiceprezydent, a Zełenski, siedząc z założonymi rękami, zaczął mu przerywać, na co jednak Vance nie pozwolił. Vance: "Panie prezydencie, z całym szacunkiem... Myślę, że to brak szacunku, kiedy przychodzi Pan do Gabinetu Owalnego i roztrząsa to na oczach amerykańskich mediów" - dokończył zdanie Vance. Potem Zełenski zaczął dopytywać, czy Vance był na Ukrainie i mówił, że Amerykanie prędzej czy później sami odczują działania Rosji, choć dzieli ich od niej "ładny ocean", przez co obecnie nie rozumieją Ukraińców. Dopiero w tym momencie panowanie nad sobą stracił również Trump. "Nie mów nam, co mamy czuć. Nie masz kart w ręku" - mówił do Zełenskiego. Jak wiemy, chwilę później spotkanie przerwano, podpisanie porozumienia o minerałach odwołano, a delegacja ukraińska została wyproszona za drzwi.

