Trzecie dziecko dźgnięte przez nożownika nie żyje! Horror podczas zajęć tanecznych

Nie żyje 9-letnia dziewczynka, trzecia ofiara ataku 17-latka w Wielkiej Brytanii. Nastolatek dźgał nożem dzieci podczas lekcji tańców i jogi

Nie żyje już trzecie dziecko zaatakowane przez nożownika w Southport w Wielkiej Brytanii! To 9-letnia dziewczynka Alice Aguiar. Pięcioro innych dzieci znajduje się w stanie krytycznym, poważny jest również stan dwóch dorosłych kobiet, które próbowały ratować małe ofiary szaleńca. Wszystkie ofiary śmiertelne to dziewczynki w wieku od 6 do 9 lat. Do wstrząsającego ataku nożownika na dzieci w Wielkiej Brytanii doszło w poniedziałek, 29 lipca. Grupa dzieci uczestniczyła w letnich warsztatach tańca, które były ogłaszane jako "poranek z jogą, tańcami i wytwarzaniem bransoletek w rytm muzyki Taylor Swift". Nagle do budynku gdzie odbywały się zajęcia, wtargnął młody człowiek z nożem i zaczął atakować wszystkich w pokoju.

Taylor Swift: "To były tylko małe dzieci na zajęciach tanecznych. Nie wiem, jak przekazać moje współczucie tym rodzinom"

Dziś, 30 lipca policja przesłuchiwała 17-latka podejrzanego o dokonanie ataku. Nie wiadomo, jaka była jego motywacja, wstępne ustalenia policji nie wskazują na możliwość kwalifikacji zdarzenia jako zamachu terrorystycznego. Do tragedii odniosła się już Taylor Swift. Napisała w swoich mediach społecznościowych, że "atak w Southport nieustannie napełnia ją grozą". "To były tylko małe dzieci na zajęciach tanecznych. Nie wiem, jak przekazać moje współczucie tym rodzinom" - dodała piosenkarka. Kim był sprawca ataku? Brytyjskie media, w tym Daily Mail podają, że aresztowany 17-latek mieszkał w pobliskiej wiosce, a jego rodzina przyjechała do Wielkiej Brytanii z Rwandy 10 lat temu.

This is Leanne the yoga teacher who tried to save the lives of the children in Southport. She is in a critical condition. I am sure your thoughts and prayers are with her at this awful time. pic.twitter.com/omT6cNtOk5— David Atherton (@DaveAtherton20) July 30, 2024

Alice Aguiar, a 9-year-old girl, was one of the three children killed in yesterday’s Southport attack. An innocent little angel has been taken from us forever because of an evil monster who woke up that morning with the intent to murder children. May her memory be a blessing. pic.twitter.com/CeoWwVpGE2— Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) July 30, 2024

