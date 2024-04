Trzęsienie ziemi na Tajwanie. Mamy relację Czytelnika. "Telefony zaczęły wibrować"

W środę (3 kwietnia) rano miejscowego czasu Tajwan nawiedziło silne trzęsienie ziemi. Co najmniej siedem osób nie żyje, 711 jest rannych i około setki uwięzionych. Tajwańskie służby meteorologiczne oceniły magnitudę trzęsienia na 7,2, natomiast japońscy sejsmolodzy początkowo informowali o magnitudzie 7,5, a potem podwyższyli ją na 7,7. Jedno jest pewne - to najsilniejsze trzęsienie ziemi na Tajwanie od 25 lat! Zawaliło się co najmniej 26 budynków. Jak przekazują serwisy informacyjne na całym świecie, epicentrum wstrząsu znajdowało się ok. 25 kilometrów na południowy wschód od górzystego powiatu Hualien na wschodnim wybrzeżu Tajwanu. Sieć obiegły zdjęcia nienaturalnie poprzechylanych budynków i nagrania budowli, składających się jakby były z zapałek. Spośród ofiar śmiertelnych jedna zginęła z powodu uderzenia przez spadające ze zbocza skały. Kataklizm spowodował opóźnienia w ruchu pociągów, a ponad 87 tys. domów było pozbawionych prądu.

Trzęsienie ziemi na Tajwanie. "W nocy zawibrowały telefony"

Na Tajwanie jest w tej chwili jeden z naszych Czytelników. Na szczęście wraz z rodziną znajduje się w bezpiecznej części, w Hualien był jednak zaledwie trzy dni temu. Oto, co nam przekazał. "W Hualien, na wschodzie wyspy, mieszkaliśmy trzy dni temu. Teraz jesteśmy już bliżej zachodniego wybrzeża. Na szczęście nie odczuliśmy skutków trzęsienia, tutaj nie ma też oznak paniki. W nocy, około 3.30 czasu lokalnego, zaczęły wibrować wszystkie telefony komórkowe - żony, syna i mój. Na wszystkich pojawił się komunikat o zagrożeniu z apelem o zachowanie spokoju i udanie się do schronu. Mam wrażenie, że tutaj nie tylko władze są przygotowane na takie zagrożenia, ale także społeczeństwo jest zdyscyplinowane i zorganizowane. W naszej części wyspy życie toczy się zwyczajnym rytmem. Może jedynie od rana widzę, jak na telefonach komórkowych mieszkańcy sprawdzają wiadomości, widzę też na telefonach mapki z zaznaczonym epicentrum i siłą trzęsienia" - relacjonuje.

Trzęsienie ziemi. Ofiar będzie więcej?

Na miejscu wciąż trwa akcja ratunkowa i potrwa pewnie przez dłuższy czas, bowiem służby muszą dokładnie przeszukać gruzy wszystkich zawalonych budynków. "To najsilniejsze trzęsienie ziemi na Tajwanie od 25 lat, od trzęsienia ziemi w 1999 roku" – powiedział dziennikarzom dyrektor Centrum Sejsmologicznego w Tajpej Wu Chien-fu, odnosząc się do trzęsienia o magnitudzie 7,6, które we wrześniu 1999 roku spowodowało śmierć 2400 osób.

A 7.2 magnitude earthquake rocked Taiwan, the strongest tremor to hit the island in at least 25 years, sparking a tsunami warning for southern Japan and the Philippines that was later lifted https://t.co/pYatrZdBdT pic.twitter.com/nksecJWZB4— Reuters (@Reuters) April 3, 2024

Taiwan's biggest earthquake in at least 25 years killed seven people on Wednesday, injuring more than 700, with 77 trapped in tunnels and collapsed buildings, authorities said, as rescuers used ladders to help some people descend to safety https://t.co/fWL8BEe0Rx— Reuters (@Reuters) April 3, 2024