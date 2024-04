Najsilniejsze trzęsienie ziemi od 25 lat! Wstrząsające nagrania. 700 osób rannych!

Koszmar! W środę (3 kwietnia) rano miejscowego czasu Tajwan nawiedziło niezwykle silne trzęsienie ziemi. Co najmniej cztery osoby zginęły, a ponad 50 zostało rannych - taką informacje władze lokalne podawały o świcie. Kilka godzin później dane były już zupełnie inne. Po godz. 9 polskiego czasu przekazano, że siedem osób zginęło, 711 jest rannych i 77 uwięzionych. Tajwańskie służby meteorologiczne oceniły magnitudę trzęsienia na 7,2, natomiast japońscy sejsmolodzy początkowo informowali o magnitudzie 7,5, a potem podwyższyli ją na 7,7. Jedno jest pewne - to najsilniejsze trzęsienie ziemi na Tajwanie od 25 lat! Zawaliło się co najmniej 26 budynków.

Horror na Tajwanie. Budynki składały się jak domki z kart

Jak przekazują serwisy informacyjne na całym świecie, epicentrum wstrząsu znajdowało się ok. 25 kilometrów na południowy wschód od górzystego powiatu Hualien na wschodnim wybrzeżu Tajwanu. Sieć obiegły zdjęcia nienaturalnie poprzechylanych budynków i nagrania budowli, składających się jakby były z zapałek. Spośród ofiar śmiertelnych jedna zginęła z powodu uderzenia przez spadające ze zbocza skały. Kataklizm spowodował opóźnienia w ruchu pociągów, a ponad 87 tys. domów było pozbawionych prądu. Władze zapewniły natomiast, że wszystkie elektrownie atomowe na Tajwanie są bezpieczne - przekazała niedługo po trzęsieniu agencja Kyodo.

Najgorzej od 1999 roku. Wtedy zginęło 2400 osób

"To najsilniejsze trzęsienie ziemi na Tajwanie od 25 lat, od trzęsienia ziemi w 1999 roku" – powiedział dziennikarzom dyrektor Centrum Sejsmologicznego w Tajpej Wu Chien-fu, odnosząc się do trzęsienia o magnitudzie 7,6, które we wrześniu 1999 roku spowodowało śmierć 2400 osób. "Środowy wstrząs i szereg wstrząsów wtórnych było odczuwalny również w Tajpej, gdzie z budynków odpadały kafelki, a szkoły ewakuowały uczniów na boiska. Choć trzęsienie nawiedziło Tajwan w porannych godzinach szczytu, w przyzwyczajonym do częstych wstrząsów społeczeństwie generalnie nie wybuchła panika" - podaje agencja Associated Press. Japońskie władze początkowo wydały ostrzeżenie przed tsunami na wyspach należących do prefektury Okinawa, gdzie spodziewano się fal osiągających nawet trzy metry wysokości. Później agencja meteorologiczna potwierdziła, że do wysp dotarły niewielkie, 30-centymetrowe fale. Wszystkie ostrzeżenia przed tsunami zostały wycofane.

A 7.2 magnitude earthquake rocked Taiwan, the strongest tremor to hit the island in at least 25 years. Local television stations showed footage of some collapsed buildings in the eastern county of Hualien, near the quake's epicenter https://t.co/pYatrZdBdT pic.twitter.com/65Jw5hgqaw— Reuters (@Reuters) April 3, 2024

Strongest earthquake in 25 years hits #TaiwanWhat is known: ▪️ The epicenter of the 7.4 magnitude tremors was in a sparsely populated region in the east of the island. ▪️ Four people were killed, at least 97 injured.▪️ More than 91,000 households were left without power.… pic.twitter.com/WYF8SIONXN— NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2024