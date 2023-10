Katastrofa we Włoszech. Autokar spadł z wiaduktu. Co najmniej 21 ofiar

Paola Florez twierdzi, że przez dwadzieścia lat uprawiała seks z duchem. Zerwała z nim, bo odważyła się spojrzeć na jego twarz

Byłam kochanką ducha - przysięga Paola Florez z Kolumbii. Kobieta, która udzieliła wywiadu kolumbijskiej państwowej telewizji Canal 1 stwierdziła w programie Sin Carreta, że przez dwadzieścia długich lat przychodził do niej w nocy duch i uprawiała z nim seks. Wszystko zaczęło się, gdy była jeszcze młodą dziewczyną. „Pewnego dnia leżałam, kiedy poczułam dłoń przenoszącą się ze stóp na klatkę piersiową. To było dziwne, przestraszyłam się. Od tego momentu zaczął przychodzić do mnie jako duch, żeby uprawiać ze mną seks” – powiedziała gospodarzowi programu Juanowi Diego Alvirie. Od tamtej pory każdego dnia tajemnicza zjawa pokazywała się w sypialni Paoli. Kobieta twierdzi, że zakochała się w widmowym kochanku, ale nigdy nie odważyła się spojrzeć na jego twarz. Aż do niedawna... Tego strasznego dnia po raz pierwszy zakochana Paola Florez uległa pokusie i zerknęła na oblicze zagadkowej postaci. Okazało się, że stan uzębienia jurnej zjawy zupełnie nie odpowiada Paoli! Miłość zniknęła niczym duch!

Postać „z kłami i twarzą gargulca”. Kolumbijka rzuciła ducha!

"Kiedy zobaczyłam jego twarz, wiedziałam, że nie chcę tego kontynuować" - zwierza się Paola. Nocny kochanek do urodziwych nie należał, bo według jej relacji była to wielka męska postać „z kłami i twarzą gargulca”. Co na to psychiatrzy? Cytowana przez kolumnbijską telewizję psycholog Martiza Montealegre twierdzi, że "w rzeczywistości przypadki demoniczne są niezwykle odosobnione”, sugerując, iż Paola uległa raczej złudzeniom. Z kolei parapsycholog Jairo Urbex uważa opowieść Flórez za wiarygodną, dodając, że prawdopodobnie była w związku z „inkubem”. „Inkub to istota demoniczna, istota z niższego poziomu astralnego... specjalizują się w chwytaniu ludzi i odbieraniu ich energii” - wyjaśnia ekspert. A komentatorzy? „Powiedzcie jej, że to był sąsiad z dziurawym prześcieradłem” - pisze jeden z internautów.

Paola Flórez, from Colombia, claimed she had sex with a ghastly spirit ; Woman had sex with a ghost every night for 20 years but dumped him when she saw he had fangs and the face of a gargoyle https://t.co/blRN2pJO6h— URBAN POP FAN (@UrbanPopFan) October 2, 2023

