Tygrys zagryzł 24-latka na oczach ludzi. Ofiara to dawna gwiazda telewizji!

Tygrys zabił Williama Chapmana w zoo. Był dziecięcym aktorem! Poruszające słowa rodziny

Mężczyzna, który zdecydował się na skok wprost do klatki tygrysa i zginął na oczach zszokowanych świadków, w przeszłości był dziecięcym aktorem - pisze Daily Mail, powołując się na oświadczenie rodziny ofiary. Przypomnijmy - Brytyjczyk William Chapman (+24 l.) pokonał ogrodzenie i zeskoczył z wysokości około 3,6 metra prosto na wybieg tygrysa syberyjskiego o imieniu Altai. Ważący około 200 kilogramów drapieżnik rzucił się na młodego mężczyznę na oczach zwiedzających. Opiekunowie zwierząt próbowali odpędzić tygrysa, oddając kilka głośnych wystrzałów. Na miejsce wezwano karetki pogotowia i śmigłowiec ratunkowy. Niestety, życia 24-latka nie udało się uratować.

Kim był William Chapman? Występował z gwiazdą „Harry'ego Pottera”

William Chapman w dzieciństwie grał w filmach i serialach. W 2009 roku wystąpił w produkcji ITV „May Contain Nuts” razem z Shirley Henderson, która wcielała się w Jęczącą Martę w filmach o Harrym Potterze. Miał również role w serialach BBC, a także pojawił się jako statysta w filmie „Piotruś. Wyprawa do Nibylandii” z Hugh Jackmanem. Przygodę z aktorstwem rozpoczął już jako czterolatek.

Po tragedii rodzina Chapmana przekazała brytyjskim mediom oświadczenie. „William był bystrym, ciepłym i otwartym młodym człowiekiem, którego rodzina bardzo kochała. William również kochał swoich bliskich” – napisali krewni. Przyznali też, że 24-latek od wielu lat zmagał się z poważnymi problemami psychicznymi i zażywał silne leki. Na razie nie wiadomo, czy miało to związek z jego zachowaniem w zoo. Sprawę wyjaśniają śledczy. Rodzina poprosiła też internautów, by przestali udostępniać wstrząsające nagrania pokazujące ostatnie chwile Williama. Tymczasem przedstawiciele Yorkshire Wildlife Park poinformowali, że tygrys Altai nie zostanie uśpiony. Zwierzę jest zdrowe, a jego atak był naturalnym zachowaniem drapieżnika na tak niecodzienną sytuację.

Sonda Lubisz chodzić do zoo? TAK NIE JAK MAM OKAZJĘ TO IDĘ

El hombre atacado por un tigre tras entrar en su recinto en el Yorkshire Wildlife Park de Inglaterra fue identificado como William Chapman. Publicó incluso un video dentro del recinto justo momentos antes del ataque. #Alguienlotienequedecir #JLMNoticias #Aguascalientes https://t.co/4RjRJmEHha— José Luis Morales (@JLMNoticias) October 13, 2026

Powtórka przed maturą z języka angielskiego. Sprawdź, czy zdasz egzamin dojrzałości Pytanie 1 z 8 Spośród podanych opcji wybierz tę, która najlepiej oddaje sens wyróżnionego zdania lub jego fragmentu: „Why don’t we take part in the competition?” Why are we taking part in the competition? What about taking part in the competition? Which competition would you like to take part in? Następne pytanie