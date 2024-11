Putin posłucha?

"Tylko Trump może skłonić Rosję do zakończenia wojny". Rzecznik mówi o warunkach

"Jak powiedział prezydent Trump w trakcie kampanii, jest on jedyną osobą, która może skłonić obie strony do negocjacji pokojowych oraz pracy nad zakończeniem wojny i powstrzymaniem zabijania" - takie słowa padły z ust rzecznika zespołu przejściowego prezydenta-elekta USA, Stevena Cheunga. W ten sposób skomentował dla PAP decyzję prezydenta Bidena o zniesieniu ograniczeń na użycie amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu do atakowania celów w głębi Rosji.