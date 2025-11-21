Uchwycono katastrofę lotniczą na filmie. Ten kierowca oszukał przeznaczenie

Nowe wideo z katastrofy lotniczej w USA. Samolot towarowy runął na hale blisko lotniska, 14 osób nie żyje

Ta katastrofa lotnicza miała miejsce jeszcze 4 listopada, a teraz ujawniono nowe wideo pokazujące, jak przerażający miała przebieg. Co dokładnie się wydarzyło? We wtorek, 4 listopada po południu czasu lokalnego czasu samolot McDonnell Douglas MD-11 należący do firmy kurierskiej UPS wystartował z międzynarodowego lotniska w Louisville w stanie Kentucky. Miał dotrzeć do Honolulu na Hawajach. Już wtedy, gdy podrywał się do lotu, płonęło jedno ze skrzydeł. Pilot chciał ratować sytuację i wylądować awaryjnie, ale niestety nie udało mu się to. Samolot runął na ziemię w zaludnionym terenie, trafiając w budynki przemysłowe. W katastrofie w Kentucky zginęło w sumie co najmniej 14 osób - trzyosobowa załoga samolotu i 11 osób na ziemi, rannych zostało co najmniej 15. Dziewięć osób uznano za zaginione, ich śmierć zapewne potwierdzą dopiero badania DNA pogorzeliska, które powstało w miejscu wypadku w Louisville.

Katastrofa została uwieczniona na paru filmach, które trafiły do mediów społecznościowych i na portale informacyjne. Szczególnie jeden z tych filmów może przerazić. Widzimy na nim, jak samolot leci bardzo, bardzo nisko nad ulicą i w końcu spada na ziemię prosto w zabudowania. Natychmiast pojawia się wielka kula ognia. Wtedy zaparkowany pod płonącym zakładem biały pickup zaczyna cofać i uciekać - najwyraźniej ktoś miał dużo szczęścia. Nie tylko on - pod koniec filmu widzimy dwóch mężczyzn wybiegających z budynku i uciekających z miejsca wypadku. Oni też oszukali przeznaczenie.

Samolot był uszkodzony jeszcze przed startem. Komisja wykryła pęknięcia zmęczeniowe

Co było przyczyną tej tragedii? Jak podaje Reuters, Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) poinformowała wczoraj, 20 listopada o znalezieniu tak zwanych pęknięć zmęczeniowych w części wraku. Oznacza to, że maszyna nie była w dobrym stanie technicznym już w momencie startu z lotniska w Kentucky. Pęknięcia odkryto w konstrukcji łączącej skrzydło z silnikiem samolotu. NTSB w swoim wstępnym raporcie poinformowała też uszkodzeniach będących efektem przeciążenia. Jedna strona wspornika zarwała się, a druga nie była w stanie wytrzymać obciążeń. „W końcu dochodzi do punktu, w którym siła przekracza wytrzymałość konstrukcji i to jest punkt krytyczny” – powiedział Reutersowi John Cox, amerykański ekspert ds. bezpieczeństwa. „Istnieje duże prawdopodobieństwo, że właśnie to miało miejsce w tym przypadku”. Tymczasem firma UPS przekazała, że zdecydowała o tymczasowym uziemieniu całej swojej floty samolotów MD-11.

Sonda Jak często latasz samolotem? Co najmniej kilka razy w roku Średnio raz w roku Raz na kilka lat Nigdy

TERRIFYING: Dashcam video shows the moment the UPS cargo plane crashed in Louisville, Kentucky, earlier this week, killing 14 people and igniting a fireball that struck two nearby businesses.UPS has temporarily grounded 9% of its fleet "out of an abundance of caution." pic.twitter.com/HzQC9eBDxm— Fox News (@FoxNews) November 8, 2025

WATCH: Dash cam video shows UPS plane crash in Louisville, Kentucky pic.twitter.com/dZdpus1fxu— BNO News Live (@BNODesk) November 5, 2025

Quiz „Jeden z dziesięciu”. Zebraliśmy pytania z kultowego teleturnieju. Czy byłbyś w stanie odpowiedzieć chociaż na cztery z nich? Pytanie 1 z 10 Czy Amazonka płynie przez Brazylię? Tak Nie Następne pytanie