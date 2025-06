Ukraina atakuje Most Krymski! Eksplozje i "unikalna operacja"

Ukraiński sabotaż morski zakończony sukcesem. Most Krymski zaatakowany

We wtorek nad ranem, o godzinie 4:44 czasu lokalnego, Ukraińska Służba Bezpieczeństwa (SBU) ogłosiła przeprowadzenie kolejnego ataku na Most Krymski – kluczowy obiekt infrastruktury łączący okupowany Krym z Rosją kontynentalną. Według oświadczenia, operacja zakończyła się sukcesem dzięki precyzyjnie rozmieszczonym ładunkom wybuchowym pod powierzchnią wody, które naruszyły podwodne filary konstrukcji. „Ruch samochodowy na Moście Krymskim został tymczasowo wstrzymany. Osoby znajdujące się na moście i w strefie kontroli prosimy o zachowanie spokoju i postępowanie zgodnie ze wskazówkami pracowników (służb) bezpieczeństwa transportowego” – przekazał kanał „Most Krymski: informacja operacyjna” w serwisie Telegram. Agencja opublikowała również nagranie ukazujące eksplozję pod mostem, które zostało zweryfikowane przez The New York Times. Służby zapewniły, że nie odnotowano ofiar cywilnych, a ładunki odpowiadały sile około 1,1 tony trotylu. Most został częściowo uszkodzony – szczegóły pozostają jednak niejasne - podaje m.in. "The New York Times".

Symboliczny cel o strategicznym znaczeniu. Most Krymski jest regularnym celem ataków

Most Krymski, otwarty w 2018 roku z osobistym udziałem Władimira Putina, nie jest jedynie drogą – to symbol rosyjskiej aneksji Krymu i kluczowa linia zaopatrzenia armii rosyjskiej operującej w południowej Ukrainie. Z tego względu obiekt jest regularnym celem ukraińskich ataków od początku pełnoskalowej inwazji. Był już atakowany w październiku 2022 roku (samochodem-pułapką), a następnie ponownie – przy użyciu dronów morskich – w lipcu 2023. Po każdym incydencie Rosjanie usuwali szkody i wzmacniali zabezpieczenia. Most został wyposażony w podwodne bariery ochronne oraz zaawansowane systemy obrony powietrznej.

Odpowiedź Rosji: eskalacja na północy i wschodzie

W odpowiedzi, jeszcze tego samego dnia, Rosjanie przeprowadzili intensywny ostrzał rakietowy na miasto Sumy – 200-tysięczne centrum w północno-wschodniej Ukrainie. Atak zabił co najmniej trzy osoby, ranił 25 kolejnych, a jeden z pocisków nie eksplodował, utkwiwszy w bloku mieszkalnym. Wideo z miejsca zdarzenia pokazuje płonące samochody i akcję ratowniczą. Sumy, podobnie jak inne obszary przygraniczne, są obecnie terenem wzmożonej ofensywy rosyjskiej. Tylko w maju, według grupy analitycznej DeepState, Rosjanie zdobyli ponad 449 km² ukraińskiego terytorium – dwa razy więcej niż w kwietniu. W regionie Sum, według przedstawicieli ukraińskiej brygady "Stalowa Granica", Rosja posunęła się na około 6,5 kilometra w głąb kraju. Ukraiński atak na Most Krymski był poprzedzony inną spektakularną operacją — uderzeniem na rosyjską flotę bombową dalekiego zasięgu w głębi terytorium Rosji.

New: Ukraine's SBU security service behind the audacious drone attack deep inside Russia now says it has attacked the Kerch bridge in occupied Crimea in a months-long operation. It says SBU agents "mined the supports" of the bridge with 1,100kg of TNT under the water line and… pic.twitter.com/qbUSdebbJq— Christopher Miller (@ChristopherJM) June 3, 2025

