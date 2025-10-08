Ukraina próbowała ataku na elektrownię atomową? Oskarżenia z Rosji

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2025-10-08 7:13

Ukraińskie wojska próbowały przeprowadzić atak dronem na elektrownię jądrową w Nowoworoneżu w zachodniej Rosji - ogłosiła rosyjska państwowa spółka energetyki jądrowej Rosenergoatom. „Poziom promieniowania w elektrowni w Nowoworoneżu i na okolicznych terenach pozostaje stabilny" - dodano w komunikacie. Strona ukraińska jeszcze nie odniosła się do tego komunikatu. Jest za to stanowisko MAEA.

Novovoronezh

i

Autor: Shutterstock

Rosenergoatom podał, że Ukraina próbowała zaatakować dronem elektrownię atomową w Rosji. Jest reakcja MAEA

Siły ukraińskie próbowały przeprowadzić atak dronem na elektrownię jądrową w Nowoworoneżu na zachodzie Rosji w nocy z 6 na 7 października i celowały w jedną z chłodni kominowych - ogłosiła rosyjska państwowa spółka energetyki jądrowej Rosenergoatom. Jak głosi dalsza część komunikatu, dron został unieszkodliwiony, ale zdążył uderzyć w chłodnię kominową bloku reaktora 6. Mimo to nie ma ofiar ani uszkodzeń konstrukcji, na wieży według tych doniesień pozostał jednak "ciemny ślad". „Bezpieczeństwo operacyjne elektrowni jest w pełni zapewnione. Poziom promieniowania w elektrowni w Nowoworoneżu i na okolicznych terenach pozostaje stabilny i mieści się w granicach naturalnego. Na miejscu pracują obecnie organy ścigania. Incydent nie wpłynął na funkcjonowanie elektrowni” - poinformował Rosenergoatom. Jednocześnie ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że wczoraj, 7 października wieczorem zestrzelono 18 ukraińskich dronów nad obwodem woroneskim. Właśnie w tym obwodzie znajduje się elektrownia.

"Dyrektor generalny Rafael Grossi powtarza, że ​​elektrownie jądrowe nigdy nie powinny być atakowane"

Nie ma jeszcze stanowiska strony ukraińskiej odnośnie tych doniesień. Jest za to stanowisko Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Na platformie X zamieściła następujący komunikat: "MAEA została poinformowana przez Rosję, że dron uderzył wczoraj w chłodnię kominową elektrowni jądrowej Nowoworoneżskaja; nie miało to wpływu na bezpieczeństwo jądrowe i nie spowodowało zmiany poziomu promieniowania w tym miejscu. Dyrektor generalny Rafael Grossi powtarza, że ​​elektrownie jądrowe nigdy nie powinny być atakowane".

Doniesienia te pojawiają się parę dni po tym, jak działania wojenne doprowadziły do odcięcia od zasilania Zaporoskiej Elektrowni Atomowej oraz elektrowni w Czarnobylu na Ukrainie. W tym drugim przypadku awarię szybko usunięto. Zasilanie i chłodzenie reaktorów było możliwe dzięki pracy generatorów diesla. „Każdy dzień, w którym Rosja przedłuża wojnę, oddala nas od wdrożenia kompleksowego i wiarygodnego zawieszenia broni. Kontynuuje ataki na wszystkie nasze obiekty energetyczne – w tym te kluczowe dla bezpieczeństwa elektrownie jądrowe i inne obiekty, co stanowi globalne zagrożenie” – pisał wtedy Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych.

