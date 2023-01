Ukraina ujawnia plany Putina. To może się stać w każdej chwili

Władimir Putin planuje wielkie uderzenie z powietrza. Może to nastąpić już dziś

Rosja planuje wielkie, nowe uderzenie w wojnie na Ukrainie? Tym razem przed planami rosyjskiego dyktatora ostrzega doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Według Ołeksija Arestowycza wszystko może zacząć się już dziś, 12 stycznia. Jednak Rosja może odroczyć swój plan o kilka dni, do 15 stycznia, czyli do końca obecnego tygodnia. "Prędzej czy później to się stanie. Najprawdopodobniej dojdzie do tego w dniach 12-15 stycznia" – powiedział Ołeksij Arestowycz. Co wtedy może zrobić Rosja? Ukraińcy obawiają się następnego zmasowanego ataku z powietrza. Rosjanie zgodnie ze swoją ostatnią taktyką atakują obiekty infrastruktury krytycznej, odcinając ludność cywilną od dostaw energii elektrycznej, ciepła i bieżącej wody. Atak ma nastąpić przy użyciu irańskich dronów Shahed-131. Słowa doradcy Zełenskiego cytuje agencja Unian.

Aleksandr Łukaszenka włączy się do wojny? Lada dzień ruszają wielkie manewry z Rosją

Tymczasem świat z niepokojem spogląda na Białoruś. Pojawiają się kolejne doniesienia o tym, że Aleksandr Łukaszenka może lada dzień włączyć się aktywnie do wojny na Ukrainie. Białoruskie władze ogłosiły, że od 16 stycznia do 1 lutego odbędą się ćwiczenia wojskowe. Na Białoruś przemieszczane są też kolejne dostawy sprzętu wojskowego z Rosji. Jak poinformował w poniedziałek opozycyjny polityk białoruski Paweł Łatuszka, w niedzielę, 8 stycznia przybyło 12 śmigłowców wojskowych z Rosji. "Jak wiadomo, ministerstwo obrony Białorusi poinformowało o prowadzeniu wspólnych ćwiczeń lotniczych sił zbrojnych Białorusi i Rosji. Dosłownie wczoraj, 8 stycznia, przybyło na Białoruś 12 śmigłowców wojskowych. Jest jasne, że w najbliższym czasie przybędą też samoloty" - powiedział Łatuszka w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji Espreso.

