Upokorzenie księcia Harry'ego! "Po 24 godzinach wrócił do Meghan"

Książę Harry już wrócił do Meghan Markle w USA! Jego wizyta u ojca trwała tylko 45 minut, w ojczyźnie był dobę. William nie miał ochoty go widzieć, nikt go nie zaprosił

Wiadomość o tym, że król Karol III walczy z rakiem, nie schodzi z czołówek nie tylko brytyjskich gazet. Przypomnijmy - 5 lutego wieczorem Pałac Buckingham oficjalnie poinformował, że u monarchy wykryto zmiany nowotworowe. Z nieoficjalnych doniesie na szczęście wynika, że raka wykryto w bardzo wczesnym stadium i zarówno pacjent, jak i lekarze są dobrej myśli. Trudna sytuacja wywołała spekulacje na temat tego, jak będą układać się teraz relacje księcia Harry'ego z brytyjską rodziną królewską, z którą od paru lat jest mocno poróżniony z powodu swoich licznych publicznych wynurzeń na temat prywatnego życia i przesadzonych ataków na brata, Kate czy ojca. Jednocześnie w jakiś dziwny sposób chce zachować z krewnymi osobiste relacje. Właśnie dlatego na wieść o diagnozie ojca natychmiast wsiadł w samolot i zostawiając w Kalifornii Meghan Markle i dzieci, poleciał do króla do Wielkiej Brytanii. Ale wizyta księcia Harry'ego u chorego ojca najwyraźniej nie poszła zbyt pomyślnie!

Dziwna wizyta Harry'ego w Wielkiej Brytanii. On pojechał do hotelu, ojciec z żoną do Sandringham

Jak podają brytyjskie media, uciekinier z brytyjskiej rodziny królewskiej mimo pokonania wielkiej przecież odległości i mimo męczącej podróży widział króla Karola III tylko przez 45 minut. Wizyta miała podobno miejsce w Clarence House na krótko przed podróżą monarchy i królowej Camilli do Sandringham na wypoczynek. Po krótkim spotkaniu królewska para została odwieziona do Pałacu Buckingham, gdzie czekał na nich helikopter i polecieli do tej posiadłości, a Harry udał się do hotelu w Londynie mimo licznych królewskich rezydencji pełnych komnat i dawnych znajomych w mieście... Nie spotkał się nawet przez chwilę z księciem Williamem i księżną Kate, choć przecież Kate dochodzi właśnie do siebie po tajemniczej operacji brzucha. Wygląda na to, że z pojednania w rodzinie królewskiej nic nie wyszło. Harry wrócił do Meghan Markle jak niepyszny zaledwie po 24 godzinach pobytu w ojczyźnie i jest już w USA.

Oficjalne oświadczenie Pałacu Buckingham o stanie zdrowia króla Karola III. Co ujawniono ludziom?

Co mówi pałac? "Podczas niedawnego zabiegu króla w szpitalu z powodu łagodnego powiększenia prostaty zwrócono uwagę na osobną kwestię niepokojącą. Późniejsze badania diagnostyczne zidentyfikowały postać raka. Jego Królewska Mość rozpoczął dziś harmonogram regularnych zabiegów, podczas którego lekarze zalecili mu odroczenie obowiązków publicznych. Przez cały ten okres Jego Królewska Mość będzie w dalszym ciągu jak zwykle zajmował się sprawami państwowymi i urzędowymi dokumentami. Król jest wdzięczny swojemu zespołowi medycznemu za szybką interwencję, która była możliwa dzięki niedawnemu zabiegowi szpitalnemu. Jest całkowicie pozytywnie nastawiony do swojego leczenia i nie może się doczekać jak najszybszego powrotu do pełnienia obowiązków publicznych. Jego Królewska Mość zdecydował się podzielić swoją diagnozą, aby zapobiec spekulacjom i w nadziei, że pomoże to w zrozumieniu opinii publicznej wszystkich osób na całym świecie dotkniętych chorobą nowotworową".

