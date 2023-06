Uprawiała seks z psem w kościele! Obrzydliwe wideo pojawiło się w sieci

19-letnia dziewczyna aresztowana za zoofilię! Dowody zaszokowały nawet policjantów

Trudno przypomnieć sobie równie obrzydliwą sprawę kryminalną. Nawet najbardziej doświadczeni śledczy nie mogli uwierzyć w to, co działo się w amerykańskim stanie Mississippi. "To jedna z najbardziej przerażających spraw, z jakimi miałem do czynienia w ciągu 17 lat mojej pracy zawodowej. Biuro szeryfa hrabstwa Jones jest w posiadaniu paru tak drastycznych filmów, że nie możemy ich ujawnić ani nawet omawiać ich zawartości" - mówi cytowany przez "Daily Star" sierżant J.D.Carter. Nieoficjalnie dziennikarze "Daily Star" czy "New York Post" dotarli jednak do paru ohydnych szczegółów sprawy aresztowania 19-letniej dziewczyny za zoofilię.

Nagrywała seks z psem na terenie kościoła. Grozi jej 10 lat więzienia

Denise Frazier (19 l.) została aresztowana w kwietniu, kiedy ktoś zgłosił na policję zoofilskie materiały znajdujące się w sieci. Filmy przedstawiały 19-latkę uprawiającą seks z psem. Jeden z filmów nakręcono... na terenie kościoła. Po zatrzymaniu nastolatka zeznała, że została zmuszona do tych aktów przez osoby, na zlecenie których kręciła różne erotyczne filmy. W mediach społecznościowych udawała zresztą obrończynię praw zwierząt. Usłyszała zarzuty zoofilii i znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi jej 10 lat więzienia. Kobieta czeka na proces.

