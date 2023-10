Urodziła sześcioro dzieci w 10 minut! Rekordowy poród szokuje

Katastrofa we Włoszech. Autokar spadł z wiaduktu. Co najmniej 21 ofiar

31-latka urodziła sześciu chłopców w dziesięć minut. Rekordowy poród w brazylijskim szpitalu

Tak szybkiego i rzadkiego porodu nie było jeszcze nigdy nie tylko w Brazylii! Quezia Romualdo (31 l.) i jej mąż, stolarz Magdiel Costa (32 l.) z miejscowości Colatina, mieli dotychczas jednego, 5-letniego syna. W kwietniu dowiedzieli się, że spodziewają się... sześcioraczków. Historia trafiła do mediów i cała Brazylia z zapartym tchem czekała na poród. Doszło do niego w siódmym miesiącu ciąży. Mimo zagrożenia w tak nietypowym przypadku wszystko poszło rekordowo sprawnie. Dzieci przyszły na świat w szpitalu Sao Bernardo Apart poprzez cesarskie cięcie, z ich wydobycie na światło dzienne zajęło ledwie dziesięć minut. Najmniejszy noworodek mieścił się w dłoni lekarza. Musiał trafić do inkubatora, podobnie jak pojawiające się po nim liczne rodzeństwo. Największe dziecko ważyło 1,03 kilograma, najmniejsze 635 gramów.

Theo, Matteu, Lucca, Henry, Eloa i Mayte przyszli na świat w Brazylii. 32 lekarzy i pielęgniarek asystowało przy porodzie

Zespół, który w niedzielne popołudnie odebrał poród, składał się z 32 pracowników służby zdrowia, w tym z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, techników pielęgniarskich, anestezjologów i pediatrów. Dzieci otrzymały imiona Theo, Matteu, Lucca, Henry, Eloa i Mayte. To sami chłopcy, a to czyni sytuację tym bardziej rzadką. Przykładowo, historia zna tylko jeden przykład przyjścia na świat sześcioraczków wyłącznie płci żeńskiej - urodziły się 40 lat temu w Wielkiej Brytanii. Stan dzieci z Brazylii jest stabilny, pozostaną w szpitalu przez najbliższe trzy miesiące.

Sonda Czy znasz kogoś, kto urodził więcej niż dwoje dzieci naraz? Tak Nie

Mãe descobre gravidez de sêxtuplos no ES: “Nossa vida mudou radicalmente” https://t.co/HhRbC6hhoC— CNN Brasil (@CNNBrasil) May 15, 2023

Śpiewałeś to w dzieciństwie, pamiętasz jeszcze? QUIZ z dziecięcymi hitami! Pytanie 1 z 10 My jesteśmy krasnoludki... każdy to zna, ale dalej w tekście śpiewamy: gdy ktoś skrzywdzi krasnoludka, ajajaj, ajajaj, to zapłacze niezabudka gdy ktoś skrzywdzi krasnoludka, ajajaj, ajajaj, to zapłacze na jagódkach gdy ktoś skrzywdzi krasnoludka, ajajaj, ajajaj, to zapłacze nie zapuka Dalej