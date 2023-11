Uwaga! Tajemnicze butelki na plażach! "To mogą być czary"

Premier ostrzega Europę przed atakiem. "Jesteście następni, zrozumcie to. Niemcy, Europa"

Jeśli znajdziesz na plaży butelkę wyrzuconą przez morze, uważaj! Lepiej jej nie otwieraj, bo w środku może być... klątwa. Tak przynajmniej uważają ci, którzy wierzą w czary, złą energię i uroki rzucane na nielubiane osoby. Inni tylko się z tego śmieją. Spór trwa, a ocean wyrzuca kolejne tajemnicze butelki... O sprawie napisał m.in. Daily Mail. Jak się okazuje, że plażach w Zatoce Meksykańskiej, ale także w innych krajach, również w Europie, pojawiają się zamknięte butelki z dziwną zawartością. Ostatnio znaleziono je w Corpus Christi w Teksasie. W środku znajdują się rozmaite przedmioty - włosy, gwoździe, zioła... Co to takiego? Historycy potwierdzają, że mogą to być nawet kilkusetletnie butelki, w których dawne czarownice zamykały złe zaklęcia rzucone na kogoś, uwalniając tym samym tę osobę. Ale kto otworzy taką butelkę, na tego według tych wierzeń padnie owa klątwa. „W XVI i XVII wieku wierzono mocno w czarownice i ich zdolność wywoływania chorób poprzez rzucanie zaklęć” – przekazało Fox News Biuro ds. Nauki i Społeczeństwa Uniwersytetu McGill.

"Złe zaklęcia można odeprzeć, zamykając je w butelce czarownicy"

„Ale złe zaklęcia można odeprzeć, zamykając je w butelce czarownicy, która, jeśli jest odpowiednio przygotowana, może odzwierciedlić to zaklęcie” – dodało Biuro. „Osoba dotknięta chorobą zakopywała butelkę wypełnioną gwoździami pod paleniskiem lub w jego pobliżu, wierząc, że ciepło z paleniska pobudzi je do złamania czaru wiedźmy” - tłumaczy Centrum Badań Archeologicznych dla „The Charlotte Observer”. Butelki są też robione współcześnie przez osoby wierzące w czary. Wierzyć, nie wierzyć? Badacz Jace Tunnell znalazł 15 listopada butelki w Teksasie. Jak powiedział Fox News, od 2017 roku znalazł już osiem "butelek czarownic", ale nie otworzy ich, ponieważ rzekomo zawierają „zaklęcia i tym podobne”. Żona surowo zapowiedziała mu, że nie może wnosić do domu „żadnych butelek z zaklęciami”!

