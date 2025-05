Nowy niszczyciel Korei Północnej uszkodzony przy wodowaniu. Kim Dzong Un nie krył gniewu. "To zbrodnia"

Boeing 747 z Kataru może zostać nowym Air Force One

W Fengyang, mieście we wschodnich Chinach, częściowo zawalił się dach Wieży Bębna, jednego z najważniejszych lokalnych zabytków - informuje "The New York Times". Choć pod wieżą znajdowały się wówczas dziesiątki osób, lokalne władze poinformowały, że nikt nie odniósł obrażeń. Na nagraniach wideo widać, jak dachówki spadają na ziemię, tworząc chmurę kurzu, a ludzie uciekają w panice.

W Chinach zawalił się dach Wieży Bębna

Zabytkowa podstawa wieży pochodzi z roku 1375, z czasów dynastii Ming, i uznawana jest za największą tego typu strukturę w Chinach. Jednak budowla widoczna dziś na wieży została odbudowana dopiero w 1995 roku, ponieważ oryginalna została zniszczona w XIX wieku. W 2023 roku wieżę odnowiono – głównie z powodu wcześniejszych problemów z odpadającymi dachówkami.

Czytaj też: Małżeństwo archeologów-amatorów dokonało niesamowitego odkrycia przy Murze Hadriana

Według lokalnych władz koszt renowacji wyniósł około 3 mln juanów, czyli blisko 420 tys. dolarów. Prace wykonała firma, która miała już na koncie inne kontrowersje – w 2014 roku podczas remontu hali przodków w tej samej prowincji wybuchł pożar.

Eyewitness video shows the roof of a historic Chinese tower collapsing. The Fengyang Drum Tower was constructed in 1375 during the Ming Dynasty pic.twitter.com/9Z44mR9y6O— Reuters (@Reuters) May 21, 2025

Tiles fell from the ancient Drum Tower in Fengyang, #Anhui Province, on May 19. The tower, originally built in 1375 and rebuilt in 1995, had been under renovation since late 2023. Local authorities are investigating the incident. #architecture #China pic.twitter.com/h5U2ABXZLn— Shanghai Daily (@shanghaidaily) May 20, 2025

Zawalenie się dachu uruchomiło dyskusję na temat jakości wykonania oraz legalności całej odbudowy. Chińska telewizja państwowa CCTV podała, że budowla z 1995 roku powstała bez formalnej zgody urzędu ds. dziedzictwa kulturowego i określiła ją mianem „fałszywego zabytku”.

Według urzędników, dachówki zaczęły odpadać już w 2017 roku. Po renowacji zakończonej w marcu 2024 roku, już dziewięć miesięcy później – w grudniu – na dachu zauważono pęknięcia.