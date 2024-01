W latach 80. była gwiazdą popu, teraz jest 60 plus. Niewiarygodne, jak wygląda!

Czy to wypada?

Kojarzycie takie hity, jak "Eternal Flame", "Manic Monday" i "Walk Like An Egyptian"? Wszystkie wylansowała w latach 80. kobieca supergrupa The Bangles. Cztery artystki ze Stanów Zjednoczonych regularnie wspinały się na szczyty list przebojów, a ich hity dotąd są niezwykle często grane w radiach na całym świecie. Jedną czwartą zespołu stanowiła dziś 65-letnia Susanna Hoffs. Około tygodnia temu na swoim koncie na Instagramie opublikowała film, na którym pojawiła się bez grama makijażu. Wszystko z okazji 65. urodzin.

65-letnia gwiazda rozpala zmysły!

"Wszystko będzie dobrze, jest dobrze. Starzenie się jest w porządku. Jest się starszym i mądrzejszym. Mam 65 lat i nie mam makijażu" - mówi na nagraniu, pod którym zaroiło się od komentarzy. Trudno bowiem nie zachwycić się tym, jak 65-letnia gwiazda wygląda! Ma promienną cerę, piękne włosy, niesamowity błysk w oku. Wyglądu mogłaby jej pozazdrościć niejedna trzydziestolatka. "Niektórzy ludzie starzeją się jak dobre wino, a ty jesteś jedną z takich osób. Wyglądasz absolutnie bosko", "Najpiękniejsza 65-letnia kobieta na świecie", "Chyba nigdy nie wyglądałaś lepiej" - komplementują ją obserwatorzy.

Susanna Hoffs - mąż i dzieci

Susanna Hoffs nadal koncertuje. A pomiędzy kolejnymi występami i sukcesami zdążyła założyć szczęśliwą rodzinę. Jej mężem jest reżyser Jay Roach, który ma na koncie między innymi filmy o przygodach Austina Powersa oraz komedię "Poznajcie moich rodziców". Para doczekała się dwóch synów.

