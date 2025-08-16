Prezydent Zełenski udaje się do Waszyngtonu na zaproszenie prezydenta Trumpa, aby omówić inicjatywy pokojowe.

Wizyta ma miejsce po rozmowach Trumpa z Putinem na Alasce i wspiera ideę trójstronnego spotkania.

Zełenski ma nadzieję na omówienie szczegółów zakończenia wojny w poniedziałek.

W poniedziałek, 18 sierpnia, spotkanie Zełenskiego z Trumpem

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w poniedziałek, na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa, złoży wizytę w Waszyngtonie, gdzie będzie rozmawiał o inicjatywach na rzecz zakończenia wojny z Rosją.

Wiadomość o wizycie w Stanach Zjednoczonych Zełenski przekazał w sobotę, po rozmowie telefonicznej z Trumpem i telekonferencji z liderami europejskimi na temat spotkania Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, zorganizowanego w piątek na Alasce.

- Popieramy propozycję prezydenta Trumpa, dotyczącą spotkania trójstronnego Ukraina-Ameryka-Rosja. Ukraina podkreśla: wszystkie kluczowe kwestie mogą być omawiane na szczeblu przywódców i format trójstronny jest w tym przypadku odpowiedni – napisał Zełenski w swoich mediach społecznościowych. - Wszystkie szczegóły dotyczące powstrzymania morderstw i zakończenia wojny zamierzam omówić z prezydentem Trumpem w poniedziałek w Waszyngtonie. Jestem wdzięczny za zaproszenie – dodał ukraiński prezydent.

Czytaj też: Spotkanie Trump–Putin na Alasce. Putin zabrał głos po rozmowie z Trumpem!