bestie ujęte!

W siedmiu zgwałcili 13-latkę w publicznej toalecie! Wszystko na oczach jej chłopaka!

pmar 14:56

Wprost niewyobrażalne okrucieństwo siedmiu Egipcjan, którzy jakiś czas temu nielegalnie przedostali się do Włoch. Oprawcy, na terenie publicznego parku wokół Villi Bellini w samym centrum Katanii na Sycylii. siłą zaciągnęli do publicznej toalety 13-letnią dziewczynę i jej 17-letniego chłopaka. Tam doszło do brutalnego gwałtu!