W tym jednym miejscu powitają Nowy Rok 16 razy! Ale szampan jest zakazany

Już za dwie godziny w całej Polsce wystrzelą korki od szampana! A czy wiesz, że jest jedno takie miejsce na świecie, w którym ludzie mogą powitać Nowy Rok aż szesnaście razy? To... Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS), która okrąża Ziemię co 90 minut. "Gdy 2024 rok dobiegnie dziś końca, załoga Exp 72 będzie mogła zobaczyć 16 wschodów i zachodów słońca podczas wznoszenia się w Nowy Rok" - pisze NASA na oficjalnej stronie ISS na platformie X, załączając kilka zdjęć zachodów słońca sfotografowanych w różnych latach przez załogę. Jeśli nie mają sił na aż tyle świętowania, kosmonauci mogą zadowolić się dwoma Sylwestrami, raz zgodnie z czasem w centrum misji w Houston, a raz zgodnie z czasem moskiewskim. Bo są wśród nich i Amerykanie, i Rosjanie. Ale jest jeden szkopuł - szampan w kosmosie jest zakazany! Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.

"Będą mogli dosłownie widzieć, jak Nowy Rok rozprzestrzenia się po Ziemi"

Nie oznacza to, że żadnych toastów nie będzie. Nie przewidziano co prawda otwierania szampana Piccolo, ale kosmonauci będą popijać soki owocowe ze specjalnych woreczków ze słomką. Jak najbardziej mogą wypatrzeć z kosmosu co bardziej spektakularne pokazy fajerwerków. "Będą mogli dosłownie widzieć, jak Nowy Rok rozprzestrzenia się po Ziemi. A więc choć nie będą świętować 16-krotnie, to ich przeżycia "mogą być jednymi z najbardziej wyjątkowych" - pisze holenderski portal Scientias.

As 2024 comes to a close today, the Exp 72 crew will see 16 sunrises and sunsets while soaring into the New Year. Seen here are several sunsets pictured over the years from the orbital outpost. pic.twitter.com/DdlvSCoKo1— International Space Station (@Space_Station) December 31, 2024

