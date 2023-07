Znana piosenkarka odebrała sobie życie! Nominowana do Oscara Coco Lee miała zaledwie 48 lat

Władimir Putin - zgodnie z doniesieniami źródeł na Kremlu, a także niezależnych dziennikarzy i wywiadów zagranicznych - jest śmiertelnie chory. Cierpi na kilka nowotworów i chorobę Parkinsona. Jego leczenie daje niewiele, a Putin, widząc, że jego ludzie zdają sobie sprawę z tego, że z każdym dniem słabnie, popada w coraz większą paranoję. Coraz częściej rezygnuje z publicznych wystąpień i udziału w oficjalnych wydarzeniach, wysyłając tam swoich sobowtórów. Sam tymczasem się ukrywa - albo w rezydencji na Wałdaju, albo w którejś z innych luksusowych posiadłości.

Władimir Putin w pancernym pociągu. Nikt go nie znajdzie?

Jak się do nich dostaje? Tak, jakby grał w filmie o Jamesie Bondzie. Putin ma bowiem własny, pancerny pociąg, którego nie da się namierzyć, stąd jest nazywany pociągiem-widmo. Teraz jednak dziennikarzom śledczym z Centrum Dossier, pracującym razem z reporterami CNN i kilku niemieckich tytułów, udało się zdobyć dokumenty i zdjęcia pociągu, który w tej chwili przechodzi wartą ponad 300 mln zł renowację, opłacaną oczywiście z pieniędzy rosyjskich podatników. Ich ustalenia są szokujące!

Putin chce być wiecznie młody?

"W dochodzeniu zbadano dokumenty Federalnej Służby Ochrony (FSO), Kolei Rosyjskich i powiązanych przedsiębiorstw państwowych. Zirkon Service, który realizował projekt, wyposażył wagon głównego pasażera, jak nazywa Putina szef firmy, Władimir Lulajew, w łaźnię turecką, a nawet gabinet kosmetyczny" - podaje "Insider". Jeden z wagonów to coś na wzór kliniki odnowy biologicznej, da się tam jednak także ratować życie. Można tam znaleźć m.in. respirator, defibrylator, sprzęt do monitorowania parametrów życiowych podczas znieczulenia itd. "W kabinach głównego pasażera umieszczono też: urządzenie liftingujące, urządzenie kosmetyczne Ionto Beauty, maszynę Ionto Sono do terapii ultradźwiękowej, lampę Luxo Circus i wiele innych. Narzędzia te umożliwiają odmłodzenie skóry za pomocą fal radiowych o wysokiej częstotliwości, jonoforezę (w celu zwiększenia produkcji kolagenu i elastyny), dezynfekcję (w celu oczyszczenia porów z brudu i zaskórników), mikromasaż i drenaż limfatyczny" - czytamy.

Pociąg Putina - to tam będzie teraz leczony?

W pociągu są też bar, restauracja, pokój wypoczynkowy i marmurowe łazienki. "Wszystko jest wykończone naturalnym drewnem, są obecne symbole państwowe". Całość jest oczywiście odpowiednio zabezpieczona. "Pancerz pociągu jest w stanie wytrzymać strzały z AK-47 lub karabinu SVD. Wagony mają też luki umożliwiające prowadzenie ognia zwrotnego, a niektóre pomieszczenia są zabezpieczone przed podsłuchem. Pociąg ma również własną bezpieczną linię telefoniczną. Ulepszona wersja będzie zawierać kino kolejowe i nowy wagon szpitalny – być może to wskazówka, że ​​stan zdrowia Putina nie jest idealny" - cytuje raport "Daily Star".

Footage of #Putin's armored train worth 6.8 billion rubles appeared. It has a gym, medical equipment including a ventilator, a hammam, a beautician's office, several carriages, dining cars, security and service cars, and much more. pic.twitter.com/dET7raTZDD— NEXTA (@nexta_tv) July 6, 2023

