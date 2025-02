Watykan pilnie szykuje się na śmierć papieża?! Ruszyły procedury

Czternasta doba papieża w szpitalu. 88-letni Franciszek trafił do Polikliniki Gemelli 14 lutego z zapaleniem oskrzeli, które szybko przekształciło się obustronne zapalenie płuc. Od tamtej pory jego stan się pogarszał. Papież poddawany jest kolejnym terapiom, jego stan jest krytyczny, ale od paru dni określany jako stabilny. W środę, 26 lutego z Watykanu nadeszły dające nadzieję wieści o tym, że papież się obudził i dzień spędził siedząc w fotelu. Od poniedziałku co wieczór na placu św. Piotra celebrowane są msze za zdrowie Ojca Świętego. Świat drży, ale ma nadzieję. W watykanie tymczasem rozpoczęły się przygotowania do najgorszego, choć - jak w rozmowie z Interią przekonuje watykanista Michał Kłosowski - nie ma paniki.

Papież Franciszek walczy o życie. Trwają przygotowania do tego, co nieuchronne

"Watykan ma swoje procedury na ewentualność śmierci papieża. Kiedy to się stanie, nad Rzymem zabrzmią wszystkie dzwony, by ogłosić przejście Franciszka na drugą stronę" - mówi dla serwisu. Przypomina, że papież Franciszek sam wskazał miejsce swojego pochówku, co jest nowością, będzie bowiem pierwszym od stuleci papieżem, który nie spocznie w Grotach Watykańskich pod Bazyliką św. Piotra, tylko w bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie. I tam - zgodnie z tym, co mówi watykanista - trwają już przygotowania do tych smutnych wydarzeń. "To element oficjalnych procedur, bo 88-letni mężczyzna, który cierpi na tak poważne schorzenia może odejść niespodziewanie" - tłumaczy Interii.

Co po śmierci papieża? Będą próbowali go obudzić

Co się będzie działo po śmierci papieża? Dokładnie pisze o tym "Politico". Wysoki urzędnik watykański, tzw. kamerling ma za zadanie potwierdzić śmierć papieża. Obecnie to stanowisko piastuje urodzony w Irlandii kardynał Kevin Farrell. To on w razie śmierci Franciszka, będzie musiał odwiedzić ciało papieża w jego prywatnej kaplicy i wykrzyczy jego imię, aby go obudzić. "Obecnie jest to w dużej mierze ceremonialne, ponieważ lekarze potwierdzą śmierć papieża za pomocą bardziej standardowych środków medycznych" - zaznacza "Politico". Gdy papież nie odpowiada, zgodnie z tradycją, jego pierścień sygnetowy, który służy jako pieczęć dla oficjalnych dokumentów papieskich, zostaje zniszczony, a apartamenty papieskie zostają zamknięte. Potem zaczyna się trwająca 9 dni żałoba. Ciało papieża zostanie wystawione na widok publiczny, aby wszyscy, którzy zechcą, mogli mu oddać hołd. Więcej na ten temat TUTAJ.

Nowe informacje o zdrowiu papieża Franciszka. "Stan krytyczny" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.