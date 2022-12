Watykan w poważnym kłopocie! Chodzi o Benedykta XVI

Benedykt XVI jest ciężko chory. Watykan ma teraz problem. Trwają pospieszne ustalenia

Benedykt XVI jest w ciężkim stanie - takie informacje obiegły wczoraj, 28 grudnia cały świat. Papież Franciszek zaapelował o modlitwy za papieża emeryta, potem do tych próśb dołączył między innymi polski episkopat. Papież emeryt cierpi na niewydolność nerek, ma kłopoty z oddychaniem. Co się stanie, jeśli Benedykt XVI umrze? Nie ulega wątpliwości, że taką możliwość należy poważnie brać pod uwagę zważywszy na zaawansowany wiek i poważny stan zdrowia 95-letniego byłego papieża. Jak pisze między innymi Time, w tej kwestii w Watykanie toczy się teraz spór. Hierarchowie będą mieć pewien niemały kłopot w razie śmierci Benedykta XVI. Dlaczego? Chodzi o pogrzeb, jaki trzeba będzie mu w takiej sytuacji wyprawić. Bo chociaż istnieją drobiazgowe procedury przewidziane w przypadku zgonu papieża, to z papieżem, który zrezygnował ze swojej funkcji, jest problem. Jak pamiętamy, w 2013 roku Benedykt XVI abdykował jako pierwsza głowa Kościoła od 600 lat. Nic dziwnego, że nikt teraz nie wie, co zrobić w razie najgorszego...

Pogrzeb Benedykta XVI. Już wiadomo, jak może wyglądać uroczystość

Jednak są już pewne propozycje. Według Time większość komentatorów i ekspertów do spraw liturgii proponuje, by Benedykta XVI pochować tak, jak każdego innego emerytowanego biskupa Rzymu, jednak z dodatkowymi honorami z uwagi na to, że był papieżem. Dodatkowe honory miałyby polegać na tym, że trumna z ciałem Benedykta zostanie wystawiona w Bazylice św. Piotra na kilka dni, tak by wierni mogli pożegnać się z papieżem emerytem. Potem hierarcha spocznie najprawdopodobniej właśnie w krypcie bazyliki, zaś ceremonia pogrzebowa odbędzie się w tej świątyni albo na Placu św. Piotra.

Le domande funerale di Benedetto XVI sono macabre e inutili: avrà le esequie d'ogni vescovo di Roma dopo il saluto di popolo; poi la tomba in cripta. L'annuncio oggi allerta agli Stati per le delegazioni. Se papa Francesco sta bene presiederà, se no predicherà e basta. pic.twitter.com/1EFhzsxwSO— Alberto Melloni (@albertomelloni) December 28, 2022

Retired Pope Benedict XVI's Ailing Health Raises Questions of What's Nexthttps://t.co/7nUdHIasKw— TIMEWorld (@TIMEWorld) December 28, 2022

