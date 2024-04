Ważą się losy Ukrainy. Kongres głosuje nad przyznaniem pakietu pomocowego

Już niebawem głosowanie nad ustawą o pomocy Ukrainie w Kongresie. Bez amerykańskiej pomocy Putin może wygrać. Ważą się losy Ukrainy i całego regionu

Bez pomocy amerykańskiej i kolejnych miliardów dolarów Ukraina może przegrać wojnę jeszcze w 2024 roku, a potem zagrozić kolejnym państwom, w tym wschodniej flance NATO. Według ustaleń Politico właśnie te alarmujące ustalenia wywiadu USA sprawiły, że w kwestii przyznania Ukrainie kolejnej zachodniej pomocy przez USA doszło do pozytywnego przełomu. Spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson zdecydował się odblokować pakiet i poddać go pod głosowanie w Izbie Reprezentantów. Dotychczas, od lutego 2024 roku, po przegłosowaniu pakietu pomocowego przez Senat projekt leżał w szufladzie w wyniku nacisków skrajnego skrzydła republikanów. Teraz będący między młotem a kowadłem Johnson nareszcie zmienił zdanie. Jak wygląda obecna sytuacja?

Pakiet przewiduje przeznaczenie niemal 60,8 miliardów dolarów na pomoc temu krajowi w wojnie z Rosją, ale część ma mieć formę pożyczki

Losy Ukrainy ważą się dosłownie teraz. W sobotni wieczór czasu lokalnego, więc w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego, Kongres zagłosuje za czterema osobnymi ustawami. Trzy z nich dotyczą wsparcia Ukrainy, Izraela i Indo-Pacyfiku. Głosowania nad nimi będą osobne, ale potem trafią razem do Senatu. Joe Biden już zapowiedział, że podpisze przegłosowane ustawy. Co do Ukrainy, pakiet przewiduje przeznaczenie niemal 60,8 miliardów dolarów na pomoc temu krajowi w wojnie z Rosją, ale część ma mieć formę pożyczki, przy czym prezydent ma możliwość zniesienia konieczności spłaty tego długu. 23 mld z tej kwoty to środki na uzupełnianie braków w arsenale, a 13,8 mld na zakup sprzętu. Ustawa zawiera też apel do Bidena o przekazanie Ukrainie taktycznych systemów rakietowych dalekiego zasięgu. Projekt zawiera zasadę, zgodnie z którą amerykańska pomoc nie może stanowić więcej niż 50 proc. pomocy niesionej przez inne wszystkie państwa.