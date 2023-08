Wegańska influencerka umarła z głodu? Jej ostatni wpis na Instagramie budzi grozę

2,5-letni Emilek przepadł! Szukają go od miesiąca, zamknęli miasteczko. Teraz ogłosili TO!

Zhanna D'Art w rzeczywistości nazywała się Zhanna Samsonova. Pochodząca z Rosji 39-letnia influencerka od lat propagowała wegańską dietę. Zgodnie z tym, co podaje między innymi "Mirror", kobieta od co najmniej czterech lat żyła jedząc tyko i wyłącznie surowe owoce. "Jem proste jedzenie. Uwielbiam tworzyć własne przepisy i inspirować ludzi do zdrowszego jedzenia. Od lat moja dieta to tylko owoce, kiełki słonecznika, koktajle owocowe i soki" - chwaliła się.

Tragedia wegańskiej influencerki. Zmarła z głodu?

Niestety, bliscy influencerki przekazali w ostatnich dniach, że 39-latka nie żyje. Nie wiadomo dokładnie gdzie zmarła (ciągle jeździła po świecie), ani co było oficjalną przyczyną śmierci, jednak media, powołując się na informacje od jej przyjaciół, przekazały, że Zhanna prawdopodobnie zagłodziła się na śmierć i zmarła z wyczerpania. Podobno na początku roku bliscy interweniowali, by zmieniła sposób odżywiania się. "Kilka miesięcy temu na Sri Lance wyglądała już na wyczerpaną. Mieszkałem piętro wyżej i każdego dnia bałem się, że rano znajdę jej martwe ciało. Przekonałem ją, by zgłosiła się na leczenie, ale nie zrobiła tego". Z kolei matka zmarłej, Vera Samsonova powiedziała podobno, że ​​jej córka złapała niedawno "infekcję podobną do cholery". Jednak tym, co budzi najwięcej grozy ma być jej ostatni wpis na Instagramie [już go tam nie ma - przyp. red.]. "Mirror" podaje, że na kilka dni przed 21 lipca, kiedy zmarła, Zhanna napisała: "Życie nie ma sensu, ale warto żyć, pod warunkiem, że nie uznasz, że nie ma sensu".

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111 Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212 Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108 Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123 pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Vegan influencer Zhanna Samsonova has reportedly died of starvation in Malaysia after following a raw vegan diet for years.She was said to have exclusively consumed jackfruit and durian in Malaysia.https://t.co/dMBfqGZgVo— SAYS (@saysdotcom) August 1, 2023

Sonda Jesz mięso? TAK NIE