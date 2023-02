Wiadomo, gdzie chowa się Putin! Ujawniono tajemnicę dyktatora

Putin chowa się w pancernym pociągu! Od wybuchu wojny na Ukrainie unika samolotów

Po wybuchu wojny na Ukrainie i pierwszych frontowych porażkach Władimira Putina zaczęto coraz częściej spekulować na temat tajnej kryjówki rosyjskiego dyktatora. Putin ma podobno kilka miejsc, gdzie przynajmniej teoretycznie może czuć się bezpiecznie - o ile to w ogóle możliwe w przypadku dyktatora. Które schronienie Putin wybiera teraz najczęściej? Ta informacja może zaskoczyć! Według dziennikarzy Dossier Center nie chodzi tu wcale o żaden ukryty w lasach bunkier przeciwatomowy, a... pancerny pociąg stworzony specjalnie z myślą o rosyjskim dyktatorze, który po wybuchu wojny na Ukrainie unika latania samolotami rządowymi. Pociąg ten z pozoru niczym nie różni się od innych rosyjskich składów, ale tak naprawdę jest opancerzony, zaś w środku nie brak luksusów, pozwalających na długą i komfortową podróż.

Pancerny pociąg Putina. Gdy wyjeżdża w drogę, wszyscy muszą ustąpić mu miejsca

Pociąg został wyprodukowany w latach 2014-2015 i przynajmniej oficjalnie należy do firmy związanej z Jurijem Kowalczukiem, przyjacielem Putina. Jednak tak naprawdę to rosyjski prezydent może dysponować pancernym składem w każdej chwili. Jeśli w Rosji ogłasza się zmianę rozkładu jazdy, to jest szansa, że to z powodu Putina, bo gdy dyktator daje sygnał do odjazdu, wszystkie inne składy muszą ustąpić mu miejsca na torach. "Wyjazd pociągu może być spontaniczny, niezapowiadany. Po rozpoczęciu wojny, w lutym-marcu, (Putin) zaczął bardzo aktywnie korzystać z pociągu, zwłaszcza, żeby dostać się do swojej rezydencji na Wałdaju" - ujawnia tajemnicze źródło cytowane przez Dossier Center.

Putin started using an armored trainAll because the plane can be easily tracked, but the train is not. The train travels at maximum speed and without stops. The train has a bedroom and office, as well as separate railcars for security escorts and special communications.1/3 pic.twitter.com/ybLnjntEpq— NEXTA (@nexta_tv) February 13, 2023

