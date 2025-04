i Autor: Office of Vice President of the United States/domena publiczna/wikipedia Zaprzysiężenie JD Vance'a

Triduum Paschalne

Wiceprezydent USA z przesłaniem do chrześcijan w Wielki Piątek. Padły poruszające słowa

Wielki Piątek to dla chrześcijan jeden z najważniejszych dni w roku. Z tej okazji swoje przesłanie do wyznawców religii chrześcijańskiej skierował wiceprezydent USA J.D. Vance. - On umarł, abyśmy my mogli żyć - napisał polityk na portalu X. W Wielki Piątek Vance będzie uczestniczył w liturgii Męki Pańskiej w Bazylice św. Piotra w Watykanie.