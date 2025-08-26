Wielka chmura pyłu nad Ameryką! "Zerowa widoczność"

Ogromne chmury pyłów, momentami zerowa widoczność, ostrzeżenia od władz! Co się dzieje? Phoenix w stanie Arizona zostało w poniedziałek wieczorem sparaliżowane przez potężną burzę piaskową typu haboob, która w ciągu minut pogrążyła miasto w chaosie. Towarzyszące jej wichury osiągały prędkość do 110 km/h, łamiąc drzewa i odcinając mieszkańców od energii elektrycznej.

Potężna burza piaskowa sparaliżowała Phoenix – tysiące mieszkańców bez prądu, lotnisko wstrzymało loty

Sceny jak z filmu katastroficznego w USA! Phoenix w stanie Arizona zostało w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego sparaliżowane przez potężną burzę piaskową typu haboob, która w ciągu minut pogrążyła miasto w chaosie i niemal zerowej widoczności. Towarzyszące jej wichury osiągały prędkość do 110 km/h, łamiąc drzewa, niszcząc infrastrukturę i powodując rozległe przerwy w dostawach prądu. Według portalu PowerOutage.us ponad 15 tys. mieszkańców Arizony zostało pozbawionych energii elektrycznej, głównie w hrabstwie Maricopa, obejmującym Phoenix. W szczytowym momencie burzy liczba ta sięgała kilkudziesięciu tysięcy. Międzynarodowe lotnisko Phoenix Sky Harbor wstrzymało na pewien czas wszystkie operacje lotnicze. Po wznowieniu działalności notowano opóźnienia rzędu 15–30 minut, a silny wiatr uszkodził fragment jednego z łączników terminalowych.

„Nic nie było widać”, „Gdy wystawiłam rękę na zewnątrz, to jej nie widziałam”

Mieszkańcy opisują zjawisko jako „ścianę pyłu”, która nagle pochłonęła miasto. – „Gdy wystawiłam rękę na zewnątrz, to jej nie widziałam” – relacjonowała kobieta cytowana przez agencję AP, która musiała zatrzymać samochód, wioząc dzieci ze szkoły do domu. Policja w pobliskim Gilbert informowała o powalonych drzewach i uszkodzonej sygnalizacji świetlnej, ostrzegając przed podróżowaniem po zmroku. Narodowa Służba Meteorologiczna w Phoenix ostrzegała przed „ekstremalnie niebezpiecznymi warunkami” i apelowała do kierowców: „Pull aside, stay alive”, czyli o to, by zjechali na pobocze, zamiast jechać, nie widząc przed sobą drogi. Choć burze pyłowe są charakterystyczne dla monsunowego lata w Arizonie, ta była wyjątkowo gwałtowna. Meteorolodzy przewidują, że do środy region nadal będzie narażony na kolejne burze, a następnie sytuacja ma się uspokoić. Upały jednak nie odpuszczą – w kolejnych dniach temperatura ponownie ma przekroczyć 40°C.

